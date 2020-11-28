揭開梧桐柱引得鳳凰來！頭份蟠桃國小閱讀磐石獎揭牌

苗栗縣頭份市蟠桃國小榮獲教育部全國閱讀磐石獎，校方將獎牌鑲嵌在校門口的「梧桐柱」上，今天上午校慶舉行揭牌儀式，縣長徐耀昌期盼學子能持續深耕閱讀，讓書香文化伴隨成長。

苗栗縣政府教育處指出，教育部「閱讀磐石獎」是國內推動閱讀工作的最高榮譽，今年這項競賽，全國各縣市及六都，苗栗縣獲獎數排名全國第6。

蟠桃國小推動「蟠桃交享閱，悅讀微旅行」方案，設計以孩子學習為中心的TRAVEL閱讀教學策略，同時結合行動載具的資訊素養能力建構，發展各年段閱讀課程計畫，並融入國際教育範疇與品德教育課程，希望逐步實現每位孩子的閱讀教學願景，點燃孩子的閱讀熱情，繪製屬於自己的彩色篇章，也榮獲今年閱讀磐石學校獎。

校方將閱讀磐石獎牌鑲嵌在校門口的門柱上，並引用諾貝爾獎得主屠呦呦的話「豐富自己比取悅他人，更有力量！種下梧桐樹，引得鳳凰來」，取名為「梧桐柱」，希望「揭開梧桐柱，引得鳳凰來」。