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桃園恢復收葉菜果皮生廚餘 12月八德先試行

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市環保局今年招標委由觀音1間廚餘快速發酵堆肥場處理生、熟廚餘，敲定八德區12月先試辦恢復收取生廚餘，可併熟廚餘進場發酵堆肥。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局今年招標委由觀音1間廚餘快速發酵堆肥場處理生、熟廚餘，敲定八德區12月先試辦恢復收取生廚餘，可併熟廚餘進場發酵堆肥。圖／桃園市環保局提供

桃園市因堆肥場容量有限，環保局收熟廚餘、不收生廚餘已久，惹來民怨並質疑增加垃圾量，環保局今年招標委由觀音1間廚餘快速發酵堆肥場處理生、熟廚餘，敲定八德區先恢復收取生廚餘，可併熟廚餘進場發酵堆肥。市府環保局指出，明年7月生質能中心試運轉，可進行廚餘厭氧發酵發電，將視整體廚餘去化情形評估其他區逐步恢復。

剩食屬於熟廚餘可養豬運用，生廚餘以葉菜、果皮類為主，由於豬無法消化硬殼、硬梗的果皮、菜葉類，影響熟廚餘品質，加上堆肥場去化量有限，桃園市環境清潔稽查大隊近年規定「廚餘桶只收熟廚餘」，請民眾將生廚餘隨一般垃圾丟棄或自主堆肥。

環保局為增加廚餘多元去化管道，在生質能中心明年試運轉前，今年招標委託民間廚餘快速發酵堆肥場收取轄內生熟廚餘，1天可收60公噸，環保局一般廢棄物管理科科長梁開忠說，轄內生廚餘原隨一般垃圾丟棄，增加欣榮垃圾焚化廠負擔，因此先運用民間堆肥場處理，回收葉菜果皮堆肥，也希望民眾逐步恢復養成集中生熟廚餘的習慣。

桃園市環境清潔稽查大隊擇定八德試辦恢復收取生廚餘，大隊長羅文林說，因八德執行垃圾打包計畫，希望先鼓勵八德鄉親將原本丟進一般垃圾的生廚餘，改與熟廚餘一併丟入廚餘回收桶，預計12月1日上路，目前已發放宣導摺頁並透過垃圾車沿線宣傳。

可回收廚餘包括果皮、蒂頭、菜葉、菜根、肉類製品、零食、蛋殼、剩食與甘蔗皮與竹類等長纖維，生熟廚餘可混收不須分開，但須先行瀝乾再倒入廚餘回收桶，但若為海鮮殼、硬果核與殼、骨頭類與花材樹葉等仍屬不可回收廚餘，必須丟進一般垃圾。

梁開忠也提到，觀音環保科技園區內的生質能中心明年7月試運轉，其中廚餘厭氧發酵發電功能，可處理生熟廚餘、水肥等進行沼氣發電，讓廚餘去化不再限堆肥、養豬。

桃園市每天收家戶熟廚餘約82噸，若再加計果菜類等生廚餘，可能達100多噸規模，環保局指出，雖然未來生質能中心1天可處理135噸廚餘，但還要考量市場果菜類、水肥也要進場，將視實際運轉情形調配去化，再分階段逐步推動恢復收生熟廚餘政策。

廚餘 剩食

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