竹市南寮旅服中心啟用 2樓高大滑梯吸睛打造親子新樂園

新竹市政府斥資3千多萬元歷時1年改造南寮旅遊服務中心，今天啟用，搭配戶外親子沙灘，改善更衣室與親子廁所，提供遊客舒適友善的諮詢與休息空間，並打造4座滑梯，其中13.5公尺長、2樓高的大型滑梯最吸睛，還有可俯瞰南寮海景的觀景平台，打造全方位親子友善新樂園。

慶祝南寮旅服中心啟用，今天下午2點至5點市府舉辦海怪來溜開幕活動，小朋友搶著體驗2樓高的室內大滑梯，還有精采的身聲劇場、互動泡泡秀、脆樂團音樂演出及街頭藝人表演，湧入不少人潮。

副市長沈慧虹說，為完善南寮的旅遊機能，市府去年動工改造旅服中心，改善過去商業為主的營運模式，以「服務遊客」為主，提供諮詢和休憩服務，4層樓的旅服中心每層都設有觀景平台，還打造全新的景觀電梯，提高整體建築物的利用度。

此外，搭配戶外的親子沙灘，旅服中心1樓增設浴廁空間、親子廁所、更衣間和哺乳室，還有室內1座2層樓高、13.5公尺長的大型滑梯，讓大朋友、小朋友可以從戶外玩到室內。

市府產發處指出，南寮旅服中心14年來首度大改造，改善電梯、更衣間、無障礙與親子廁所等空間，也提供飲水機、零食販賣機與手機充電服務，成為新竹漁人碼頭最好的休憩場所。