聽新聞
test
0:00 / 0:00
後龍滯洪池設太陽能板惹疑慮 縣府：浮動式不影響蓄洪
苗栗縣政府將10餘公頃面積的後龍滯洪池標租給業者建置太陽能光電發電系統，最近並舉辦說明會向地方居民、民意代表說明計畫，但周邊里長擔心滯洪池設置太陽能板，在滿潮或大雨會影響滯洪功能造成民眾生命財產損失，表達反對立場；縣府水利處強調滯洪池的太陽發電系統採取浮動式光電板，不致影響滯洪功能，全案在設置前會辦理清淤。
縣府水利處指出，後龍滯洪池的太陽能光電發電系統標租案在去年12月間決標，業者建置系統的期限從決標起計算為1年半，預估約在明年6月必須完成，全案經評選，從安全性、租金高低等多項考量評選出業者，全案及施工計畫經送經濟部能源局已獲核定。
水利處表示，後龍滯洪池總面積17公頃，早年曾有業者違法開發魚塭，目前水域面積約11公頃，平均水深1到2公尺，最大蓄洪量為85萬立方尺，業者計畫施設的太陽能光電系統面積約5公頃。
縣府最近舉辦地方說明會，但部分里長擔心滯洪池一旦施設太陽能光電設施，將影響蓄洪、滯洪功能，危及周邊農田及居民安全，且滯洪池多年來淤積嚴重，反對設置案，與會民代也要求縣府將地方疑慮納入考量，如無法加強溝通解決問題，將尊重地方民意反對設置。
水利處長楊明鐃指出，後龍滯洪池施設的太陽能發電系統採用的是浮動式光電板，並非如一般農田的固定式結構，不會影響蓄滿總量，民眾有所誤解，縣府會加強溝通並在設置前辦理局部清淤工程。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言