快訊

傳台積電員工跳槽陸企 公司回應了

桃園某私立高校董事長疑欠債失聯 警方尋獲已明顯死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後龍滯洪池設太陽能板惹疑慮 縣府：浮動式不影響蓄洪

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府標租後龍滯洪池供業者施設太陽能光電發電系統，但地方居民擔心影響蓄洪持反對立場，縣府水利處強調當地的太陽能板為浮動式，不會影響蓄洪總量，圖為阿公店水庫2年前建置太陽能發電系統的情況。 報系資料照
苗栗縣政府標租後龍滯洪池供業者施設太陽能光電發電系統，但地方居民擔心影響蓄洪持反對立場，縣府水利處強調當地的太陽能板為浮動式，不會影響蓄洪總量，圖為阿公店水庫2年前建置太陽能發電系統的情況。 報系資料照

苗栗縣政府將10餘公頃面積的後龍滯洪池標租給業者建置太陽能光電發電系統，最近並舉辦說明會向地方居民、民意代表說明計畫，但周邊里長擔心滯洪池設置太陽能板，在滿潮或大雨會影響滯洪功能造成民眾生命財產損失，表達反對立場；縣府水利處強調滯洪池的太陽發電系統採取浮動式光電板，不致影響滯洪功能，全案在設置前會辦理清淤。

縣府水利處指出，後龍滯洪池的太陽能光電發電系統標租案在去年12月間決標，業者建置系統的期限從決標起計算為1年半，預估約在明年6月必須完成，全案經評選，從安全性、租金高低等多項考量評選出業者，全案及施工計畫經送經濟部能源局已獲核定。

水利處表示，後龍滯洪池總面積17公頃，早年曾有業者違法開發魚塭，目前水域面積約11公頃，平均水深1到2公尺，最大蓄洪量為85萬立方尺，業者計畫施設的太陽能光電系統面積約5公頃。

縣府最近舉辦地方說明會，但部分里長擔心滯洪池一旦施設太陽能光電設施，將影響蓄洪、滯洪功能，危及周邊農田及居民安全，且滯洪池多年來淤積嚴重，反對設置案，與會民代也要求縣府將地方疑慮納入考量，如無法加強溝通解決問題，將尊重地方民意反對設置。

水利處長楊明鐃指出，後龍滯洪池施設的太陽能發電系統採用的是浮動式光電板，並非如一般農田的固定式結構，不會影響蓄滿總量，民眾有所誤解，縣府會加強溝通並在設置前辦理局部清淤工程。

苗栗縣政府標租後龍滯洪池供業者施設太陽能光電發電系統，但地方居民擔心影響蓄洪持反對立場，縣府水利處強調當地的太陽能板為浮動式，不會影響蓄洪總量，圖為阿公店水庫2年前建置太陽能發電系統的情況。 報系資料照
苗栗縣政府標租後龍滯洪池供業者施設太陽能光電發電系統，但地方居民擔心影響蓄洪持反對立場，縣府水利處強調當地的太陽能板為浮動式，不會影響蓄洪總量，圖為阿公店水庫2年前建置太陽能發電系統的情況。 報系資料照
苗栗縣政府標租後龍滯洪池供業者施設太陽能光電發電系統，但地方居民擔心影響蓄洪持反對立場，縣府水利處強調當地的太陽能板為浮動式，不會影響蓄洪總量，圖為阿公店水庫2年前建置太陽能發電系統的情況。 報系資料照
苗栗縣政府標租後龍滯洪池供業者施設太陽能光電發電系統，但地方居民擔心影響蓄洪持反對立場，縣府水利處強調當地的太陽能板為浮動式，不會影響蓄洪總量，圖為阿公店水庫2年前建置太陽能發電系統的情況。 報系資料照

滯洪池 太陽能發電

延伸閱讀

台61線竹南至後龍施工 11月30日起封閉主線車道2天

滯洪池大變身 成新北首座「划步車公園」

傻眼！ 光電板蓋在公園綠地上 屏東縣議員批離譜

翁章梁、陳明文視察金興抽水站 盼紓緩牛稠溪水患

相關新聞

揭開梧桐柱引得鳳凰來！頭份蟠桃國小閱讀磐石獎揭牌

苗栗縣頭份市蟠桃國小榮獲教育部全國閱讀磐石獎，校方將獎牌鑲嵌在校門口的「梧桐柱」上，今天上午校慶舉行揭牌儀式，縣長徐耀昌...

桃園恢復收葉菜果皮生廚餘 12月八德先試行

桃園市因堆肥場容量有限，環保局收熟廚餘、不收生廚餘已久，惹來民怨並質疑增加垃圾量，環保局今年招標委由觀音1間廚餘快速發酵...

竹市南寮旅服中心啟用 2樓高大滑梯吸睛打造親子新樂園

新竹市政府斥資3千多萬元歷時1年改造南寮旅遊服務中心，今天啟用，搭配戶外親子沙灘，改善更衣室與親子廁所，提供遊客舒適友善...

後龍滯洪池設太陽能板惹疑慮 縣府：浮動式不影響蓄洪

苗栗縣政府將10餘公頃面積的後龍滯洪池標租給業者建置太陽能光電發電系統，最近並舉辦說明會向地方居民、民意代表說明計畫，但...

平鎮全民健走萬人響應 沿途欣賞地景藝術

桃園市六和高中今天舉辦平鎮區全民健走活動，在市長鄭文燦的擂鼓聲中，由在地高連社區的客家布馬舞隊領走，為活動揭開序幕。

桃園平鎮警加強交通違規取締 「改裝車噪音」納重點

為了降低交通違規事故發生，桃園市平鎮警分局近日針對轄內易發生重大車禍的時段及路口（段），加強交通違規取締，除了闖紅燈、酒...

國發會副主委承諾 支持新竹縣AI智慧園區的新創業者

國家發展委員會109年資訊主管聯席會地方分組第2次會議，昨、今2日在新竹縣北埔鄉麻布山林舉行，縣長楊文科在會議上提到，目...

桃園仙草花節登場 6裝置藝術、紫爆花海如仙境

2020桃園仙草花節今天在楊梅登場，現場擁有5.8公頃仙草花海，另有「微光」、「湧泉」、「微見仙境」、「漣漪」等6件以埤...

亞太美國學校辦教育嘉年華 楊文科出席呼籲落實環保

新竹縣亞太美國學校在23日至28日感恩節前後，舉辦一系列愛地球活動，要響應聯合國永續發展目標，今天上午也邀請縣長楊文科到...

桃園區表揚130名績優、資深鄰長 8旬翁一做40年

鄰長為無給職職務，純屬服務性質，桃園市桃園區公所為感謝並肯定鄰長付出，今天在鉑宴會館舉行績優、資深鄰長表揚活動，由桃園區...

鄭朝方邀新竹在地青年座談 邀各政黨組成斜槓力量

行政院政務顧問鄭朝方今天與民進黨新竹縣黨部共同舉辦舉辦「斜槓力量新政浪潮」座談，同時邀請時代力量新竹縣黨部主委連郁婷、綠...

桃園好書交換今登場 書迷扛大包小包搶換好書

桃園市立圖書館一年一度的好書交換活動今天登場，一早9點多，不少民眾就準備好事前領取的換書集點卡，以捐1本換1本的形式，到...

熱門新聞

高雄同志大遊行28日下午展開 從鹽埕到前金再繞回鹽埕

最難蓋的廟？ 台日合作國家歌劇院級土地公廟12月5日動工

解基汐塞車有譜交通部支持 國1增七堵匝道提2可行路廊

高雄六合夜市今晚有3場「辦桌免費吃」 人氣小吃免錢！

顏清標二度邀約 「誠信碗粿」 今赴台中沙鹿擺攤

高雄同志大遊行下午熱鬧展開 高市府今掛彩虹旗支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。