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平鎮全民健走萬人響應 沿途欣賞地景藝術
桃園市六和高中今天舉辦平鎮區全民健走活動，在市長鄭文燦的擂鼓聲中，由在地高連社區的客家布馬舞隊領走，為活動揭開序幕。
鄭文燦表示，今年健走路線途經雙連坡碉堡公園及過嶺支渠休憩步道，為今年地景藝術節展品陳列區域，共有「集會所」、「穿梭之間」、「漣漪迷宮」及「水‧源」四樣展品，使民眾能再次回顧這些地標級的吸睛佳作。
此外，主辦單位安排街頭藝人「小夢想樂團」駐點演出，藉由運動與音樂徹底放鬆身心靈，沉浸在視覺與聽覺的雙重享受。隨著隊伍回到場中，為了讓兒童能融入現場氣氛，場邊規畫小丑氣球、陀螺特技及魔術等三個趣味表演，吸引小朋友駐足圍觀，也帶來更多親子互動與回憶。
除了精美的完走禮外，摸彩活動準備包含 Gogoro 電動機車等豐富獎品；舞台上「客家星光之星」王暐雯、「小伍佰」黃上，及壓軸歌手蕭煌奇接力演出，將現場氣氛推上高潮。活動安排兼顧不同年齡層需求且兼具在地文化特色，讓民眾們帶著愉悅的心情賦歸，待明年健走活動再相會。
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