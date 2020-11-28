國發會副主委承諾 支持新竹縣AI智慧園區的新創業者

國家發展委員會109年資訊主管聯席會地方分組第2次會議，昨、今2日在新竹縣北埔鄉麻布山林舉行，縣長楊文科在會議上提到，目前縣政在推動的AI 智慧園區已開始招商，目前正進行廠商資格審查，國發會副主委高仙桂則承諾，未來國發基金將全力支持新竹縣智慧園區的新創業者，也強調國家數位轉型和智慧政府推動的迫切性。

資訊主管聯席會議內容以智慧政府人工智慧發展與應用為主軸，力圖強化地方政府的數位治理能量，今天也會議也移師戶外，參訪了新竹縣智慧城鄉計畫及地方創生計畫示範場域，北埔老街及合興車站，說明智慧城市相關推動成果。

在昨日會議上，行政院科技會報辦公室分享了「臺灣AI行動計畫說明與成果」、洽吧智能公司分享「AI時代政府轉型的新契機」、工研院分享「公部門發展AI的機會與挑戰」、健保署分享「推動健保醫療影像AI應用」、高雄大學副教授林杏子分享「AI倫理」。

針對地方及產業應用部分，經濟部工業局也分享AIGO計畫中，政府或產業出題媒合AI人才解題的精采案例，以提供各地方政府各項中央及地方資訊政策推動的規畫參考。