桃園仙草花節登場 6裝置藝術、紫爆花海如仙境

2020桃園仙草花節今天在楊梅登場，現場擁有5.8公頃仙草花海，另有「微光」、「湧泉」、「微見仙境」、「漣漪」等6件以埤塘形象設計的裝置藝術，讓遊客走入展區如踏入夢幻仙境一般，活動首日現場湧入大量賞花人潮，一睹浪漫紫爆仙草花風采！

仙草花節今年以「微見仙境」為主題，以仙草花為主角，現場5.8公頃的大面積紫色仙草花海，共種植超過12.5萬株的仙草花；裝置藝術襯托周遭環境，每件皆以桃園的埤塘形象設計，探討人與環境之間的關係。

主展區裝置藝術「微光」總高度達6公尺，以水滴落入水面時，所澗出的靜止畫面所構成，巧妙利用田梗既有的高程差，以「景觀透視」的手法，使得裝置在水面上映照出倒影；還有結合現地建物的「湧泉」，主舞台「微見仙境」，波光粼粼的水霧藝術裝置「澗霧」，坐擁在仙草花之中的造型盪韆鞦「漣漪」，捕捉夕陽美景的「日環」及大面積的花海「仙境之波」。

仙草花節自11月28日至12月13日，為期16天，橫跨3個周休假日，周周皆有精彩活動演出，第一檔活動「仙境波動」，與全台唯一專職推廣泡泡藝術的「泡泡家族」團隊帶領現場民眾沿著展區熱鬧踩街漫步仙境。

桃園市長鄭文燦今參加活動時表示，「我把農業變時尚了！」桃園仙草花節這波「時尚農業潮」絕對讓國人朋友刷起一片紫爆潮流，讓四季花卉城市「桃園」，帶動周邊區域發展。