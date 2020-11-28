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亞太美國學校辦教育嘉年華 楊文科出席呼籲落實環保
新竹縣亞太美國學校在23日至28日感恩節前後，舉辦一系列愛地球活動，要響應聯合國永續發展目標，今天上午也邀請縣長楊文科到校植樹，楊文科則喚起大家對環保與永續的共識，推廣植樹環保與資源再利用，美國學校創辦人朱家明則表示，透過節能減排也讓孩子了解愛護地球的責任。
亞太美國學校創辦人朱家明表示，教育的目的不是只教孩子如何讀書，更要教孩子關心這個世界，所以在美國感恩節期間，特別發起一系列響應地球永續發展的運動，期盼帶給孩子一種責任，知道節能減碳、保護環境，希望未來能夠把美國學校的學習環境推廣給在地的孩子。
縣長楊文科上午出席植樹典禮，他表示為落實節能減碳及環境永續，需要讓學生了解到未來環保責任艱鉅，由學校帶領學生一起愛護地球、落實環保；此外，他也談到亞太美國學校是經過許多人的合作努力才落戶竹北，期盼未來各方都會有更好的發展。
亞太美國學校教育嘉年華今天也邀請台北市美國商會、台北市美僑協會及各美商公司代表參加；校方提到，為了推展國際教育的理念，同時提升英文的能力，已邀請台北的GDS（Glory Days Sports）在12月進駐，以全英文授課，提供運動、藝術、科技及機器人等課程。
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