桃園區表揚130名績優、資深鄰長 8旬翁一做40年

鄰長為無給職職務，純屬服務性質，桃園市桃園區公所為感謝並肯定鄰長付出，今天在鉑宴會館舉行績優、資深鄰長表揚活動，由桃園區長陳玉明表揚112名績優鄰長、18名資深鄰長，其中光興里1鄰鄰長李鎮誠高齡82歲，服務年資已達40年，令人敬佩。

桃園區公所指出，鄰長是市政推動的先鋒部隊，也是市府和市民之間最直接的橋梁，考量鄰長是無給職，鄭文燦市長2016年推行全國首創的里鄰長團體意外險，讓里鄰長都能享有同等的保險福利，也感謝各鄰長積極配合活動辦理和市政宣導，促進溝通。

今天接受表揚的鄰長有11人年逾8旬，依舊堅守崗位，包含光興里1鄰李鎮誠、龍安里8鄰黃呂玉英、中原里3鄰林秋義、龍安里22鄰張振銘、文昌里6鄰楊開利、文化里2鄰楊阿龍、中德里19鄰張瑞仁、東埔里9鄰陳正雄、文化里8鄰紀黃雪、豐林里8鄰凃永南及光興里20鄰邱萬金等，區公所感謝鄰長們不為年齡數字所限，依然熱心服務。