聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭朝方邀新竹在地青年座談 邀各政黨組成斜槓力量
行政院政務顧問鄭朝方今天與民進黨新竹縣黨部共同舉辦舉辦「斜槓力量新政浪潮」座談，同時邀請時代力量新竹縣黨部主委連郁婷、綠黨召集人余筱菁、民進黨籍新竹縣議員吳傳地、張珈源擔任與談者，呼籲青年參政突破舊政治，更要打破政黨的隔閡。
鄭朝方表示，隨時代演進及都市化的趨勢與新住民移入，人口結構的改變已衝擊新竹縣傳統舊政治，針對此一現象，民進黨與時代力量、台灣基進、綠黨等4個政黨的政治工作者，個別以斜槓參政的經驗，分享與號召有志青年投入公共事務。
綠黨縣議員余筱菁就以自身音樂家轉投從政的過程表示，在學音樂的時間裡，一次一次的努力與挫敗都是為了明天要更好，他38歲踏入政治領域，以學音樂的態度從頭開始，就如教1個學生、練1首樂曲一樣，絕對不可能1天速成、一蹴可幾。
時代力量縣議員連郁婷出身社運律師，他說他是站在律師的角度參政，除了檢視公部門是否有依法行政，更要求施政必須貼近民意，直言「工程招標、執行沒有違法是基本，但事前溝通、工法等都更應該要做足不擾民，才是令人有感的施政。」
民進黨縣議員張珈源則分享，他從政前是企業經理人，常感政府行政效率應再提升，進入議會後，特別重視預算執行能力，而參加座談會則希望透過座談會上的溝通，能與青年互動，了解青年們真正關注的議題，作為問政時的依據。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言