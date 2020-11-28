鄭朝方邀新竹在地青年座談 邀各政黨組成斜槓力量

行政院政務顧問鄭朝方今天與民進黨新竹縣黨部共同舉辦舉辦「斜槓力量新政浪潮」座談，同時邀請時代力量新竹縣黨部主委連郁婷、綠黨召集人余筱菁、民進黨籍新竹縣議員吳傳地、張珈源擔任與談者，呼籲青年參政突破舊政治，更要打破政黨的隔閡。

鄭朝方表示，隨時代演進及都市化的趨勢與新住民移入，人口結構的改變已衝擊新竹縣傳統舊政治，針對此一現象，民進黨與時代力量、台灣基進、綠黨等4個政黨的政治工作者，個別以斜槓參政的經驗，分享與號召有志青年投入公共事務。

綠黨縣議員余筱菁就以自身音樂家轉投從政的過程表示，在學音樂的時間裡，一次一次的努力與挫敗都是為了明天要更好，他38歲踏入政治領域，以學音樂的態度從頭開始，就如教1個學生、練1首樂曲一樣，絕對不可能1天速成、一蹴可幾。

時代力量縣議員連郁婷出身社運律師，他說他是站在律師的角度參政，除了檢視公部門是否有依法行政，更要求施政必須貼近民意，直言「工程招標、執行沒有違法是基本，但事前溝通、工法等都更應該要做足不擾民，才是令人有感的施政。」

民進黨縣議員張珈源則分享，他從政前是企業經理人，常感政府行政效率應再提升，進入議會後，特別重視預算執行能力，而參加座談會則希望透過座談會上的溝通，能與青年互動，了解青年們真正關注的議題，作為問政時的依據。