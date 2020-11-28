桃園好書交換今登場 書迷扛大包小包搶換好書

桃園市立圖書館一年一度的好書交換活動今天登場，一早9點多，不少民眾就準備好事前領取的換書集點卡，以捐1本換1本的形式，到指定的換書地點「挖寶」，現場書籍琳瑯滿目，有小說、童書繪本與工具書等，有的人連年參加，甚至出動行李箱、大購物袋，一口氣帶回數十本好書回家，收穫滿滿。

桃園市立圖書館每年舉辦好書交換活動，由於能將家中不看的書籍清出，並能交換到沒看過的書籍，很受民眾好評，歷經半個月開放13區圖書館收書，今天在13區同步舉行「好書交換-感恩尋寶換書趣」活動，民眾可到13區指定地點憑卡兌換想要的書籍。