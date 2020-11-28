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六福村耶誕老人見面會 變裝耶誕老人現場購票優惠199元
六福村「童話耶誕」11月28日起繽紛登場，從遙遠北國趕來參加年終盛典的耶誕老公公，正在園區裡等候與大家相聚的美好時刻，除了雪人家族、可愛馴鹿來報到，還有由一顆顆閃耀紅色、金黃色耶誕球點綴而成，高達6米的耶誕樹，以及蜜糖國度巨型甜甜圈裝置點綴，讓園區更添濃濃北國風情。
六福村表示，即日起至2021年1月3日來到六福村，都能體驗飄雪「童話耶誕」的溫馨浪漫；六福村行銷經理黃淑芳則說，六福村最好玩的變裝活動在耶誕節也不缺席，這次要邀請所有人一起來扮演耶誕老人，活動期間只要穿著全套耶誕老人服裝（含衣、褲、帽、鬍子）就可以享有199元的購票優惠，歡迎大小遊客一同到園區來體驗歡樂的耶誕氣氛。
活動期間，園內美國大西部牛排館，也推出「奇幻胡桃鉗」歌舞劇，耶誕老公公將出奇不意出現在遊客身邊，同時搶鮮品嚐英國傳統名菜，由頂級菲力牛排佐特製蘑菇栗子泥，裹覆義大利生火腿後，再以精準火侯製成酥皮焗烤的耶誕限定美味「威靈頓特餐」。
每日下午2點則有「歡樂耶誕大遊行」（周一停演），除了胡桃鉗騎兵隊在白雪紛飛下帥氣滑冰登場，最佳男主角耶誕老公公也將出場同樂，幸運的遊客還有機會拿到耶誕老公公的神秘小禮物；每日下午3點在耶誕小屋則有耶誕老公公見面會，遊客可以獨家享受和耶誕老公公一起合拍拍立得照片的尊榮體驗。
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