六福村耶誕老人見面會 變裝耶誕老人現場購票優惠199元

六福村「童話耶誕」11月28日起繽紛登場，從遙遠北國趕來參加年終盛典的耶誕老公公，正在園區裡等候與大家相聚的美好時刻，除了雪人家族、可愛馴鹿來報到，還有由一顆顆閃耀紅色、金黃色耶誕球點綴而成，高達6米的耶誕樹，以及蜜糖國度巨型甜甜圈裝置點綴，讓園區更添濃濃北國風情。

六福村表示，即日起至2021年1月3日來到六福村，都能體驗飄雪「童話耶誕」的溫馨浪漫；六福村行銷經理黃淑芳則說，六福村最好玩的變裝活動在耶誕節也不缺席，這次要邀請所有人一起來扮演耶誕老人，活動期間只要穿著全套耶誕老人服裝（含衣、褲、帽、鬍子）就可以享有199元的購票優惠，歡迎大小遊客一同到園區來體驗歡樂的耶誕氣氛。

活動期間，園內美國大西部牛排館，也推出「奇幻胡桃鉗」歌舞劇，耶誕老公公將出奇不意出現在遊客身邊，同時搶鮮品嚐英國傳統名菜，由頂級菲力牛排佐特製蘑菇栗子泥，裹覆義大利生火腿後，再以精準火侯製成酥皮焗烤的耶誕限定美味「威靈頓特餐」。