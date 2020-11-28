客家小炒全國爭霸賽報名中 北區初賽將在竹東舉行

客家小炒全國爭霸賽27日在竹東鎮公所辦理說明會，吸引不少在地店家出席了解，因為在此次比賽當中，總獎金高達69萬元，除了初賽、決賽入圍有高額獎金，連作業費、材料費、住宿交通費都有補助，不少竹東在地店家也想利用比賽機會，讓更多民眾認識自己獨門的客家小炒手藝，也認識不同廚師對客家小炒的詮釋。

這次報名參加比賽的店家，當中除了有開了數十年的老店，也有回鄉創業堅持傳統客家味的餐廳老闆；位在竹東的天蓬元帥餐廳，就是由賴增宏與一群小時候的好朋友合夥創業的餐廳，所有合夥人全部是客家人，已成立7年，他坦言，店內的客家小炒其實不算賣得很好，原因是他們的消費者都是單人來用餐，自然不會點4到5人共食的客家小炒，但只要有三五成群來用餐的消費者點了這道菜，都讚不絕口。

賴增宏表示，他店內的客家小炒講究的是「傳統」，而且堅持不改良，原因是他與合夥人都認為客家小炒一定要依傳統製法才好吃，他也希望店內這道料理能愈做愈道地。賴增宏提及，他在外縣市的飯店工作時，有看到改良式的客家小炒，加入砂糖調味，但他認為加了糖就會減弱客家菜鹹香的魅力，後來回家鄉創業，就堅持只賣傳統的客家小炒。

另間磨刀霍霍的餐廳，大湯圓食堂是位於竹東的台菜、客家菜餐廳，老闆黃全煥是客家人，已開業30年；黃全煥透露，他由18歲開始接觸客家小炒，從此鑽研至今，但現在愈來愈多人重視健康，吃得比較清淡，因而決定將口味偏重的客家小炒加以改良成少油少鹽，而客家小炒的湯汁被喻為開胃又下飯，他也不保留湯汁，要讓消費者吃得更清爽，上門的熟客都表示很能接受這樣的改良。

客家小炒全國爭霸賽現在已經開始徵件，北區初賽將於新竹竹東戲曲公園舉辦，明年1月16日來自全國的頂尖料理選手則將齊聚台北花博公園舉行決賽，想報名的民眾則可至活動報名網址www.hakka-stir-fry.com.tw線上報名，或以掛號、親送報名資料至台北市中山區中山北路二段45巷11號4樓活動小組。