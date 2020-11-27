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運用災害預備金 桃市研議再增9口抗旱水井

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市今天舉行第7次抗旱會議，由副市長高安邦主持。記者張裕珍／攝影
桃園市今天舉行第7次抗旱會議，由副市長高安邦主持。記者張裕珍／攝影

桃園市今天舉行第7次抗旱會議，由於桃園市現僅打造15口抗旱水井，人口稠密區不夠用，市府研議規畫在大型公園增設9口備用水井，並運用災害預備金打造，由於不少區公所反映部分公園已有水井，是否仍要增設仍待確認，副市長高安邦裁示跨單位協調，並進一步盤點評估，由水務局負責開鑿作業，後續一樣交由區公所維護管理。

市府經發局今報告增設抗旱水井進度，以每口井位於人口稠密地區且非地下水汙染管制區、服務人口以不超過10萬人為原則、交通便利且已開闢的大型公園為優先等數項因素，研議於桃園、中壢、平鎮、龜山、蘆竹、楊梅、八德等7個行政區共增加9口備用水井，水井深度150公尺、管徑200mm，預抓工期5到6月，每口井要花150萬元。

不過，水務局長劉振宇認為，規畫地點尚未經過實地探勘，經發局的初步規畫不夠確實，且依據2015年打井經驗，因出水量不如預期，至少要打到2017年才全數結案，工期只要半年太趕，且每口井的經費至少要花200萬元以上，初估150萬元不夠用。

不少區公所也反映，行政區內仍有既有可使用的水井，但需要檢測水質，劉振宇認為，增設抗旱水井一案，需要重新整體確認、規畫，建議先納入各地區水量足夠既有水井，請環保局重新進行水質檢測確保水質無虞，若有不足，再行妥善規畫增設水井，後續可以由水務局來評估合理的施作期程、經費，以及整體增設水井的工作。

針對農業停灌部分，今天與會的經濟部水利署副署長鍾朝恭也說，由於明年第一期稻作面臨降雨量偏少機率較高的情況下，桃竹苗地區明年第一期稻作「停灌機率將高達9成以上」，希望農業單位協助提前宣導讓農友知曉，農委會也會持續召開說明會。

桃園市今天舉行第7次抗旱會議，由副市長高安邦主持，會中討論抗旱水井的議題。記者張裕珍／攝影
桃園市今天舉行第7次抗旱會議，由副市長高安邦主持，會中討論抗旱水井的議題。記者張裕珍／攝影

抗旱 水質

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