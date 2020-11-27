舊匠樂團唱出蔣渭水仁醫俠風 詞曲創作獲金獎

蔣渭水文化基金會舉辦「2020阮向前行詞曲創作比賽」，苗栗縣舊匠樂團成員蔡芸芸、梁智凱共同創作，唱出蔣渭水仁醫俠風替台灣社會維新打拚，贏得金獎，2人今天接受縣府表揚。

舊匠樂團成員蔡芸芸是退休校長，過去職場生涯所獲獎項都是「菁師獎」、「校長領導卓越獎」、「教學績優獎」，這次比賽首次創作歌詞一舉能在音樂領域獲得金獎，格外開心。

蔡芸芸指出，配合2020大稻埕國際藝術節的詞曲創作比賽，是以大稻埕標竿人物蔣渭水為主題，她閱讀許多相關資料，在開車途中腦海中浮現歌詞，是以「第一人稱」視角，呈現蔣渭水當年熱血行醫，並為社會進步「開藥單」引領台灣走出被殖民困境的仁醫俠風。

作曲者梁智凱曾多次獲客家創作歌曲獎項，也是原住民創作歌手，為了首度創作台語歌曲，對台語歌該有的「口氣」琢磨再三，以抒情慢搖滾曲風詮釋歌詞，好聽、傳唱度高又充滿正能量。

蔡芸芸說，離開杏壇，投入自己熱愛的音樂創作領域，讓她更加深刻感受到，教育不能只聚焦學科，多領域的探索、學習，有如在孩子們的人生播下各種不同種子，「我們永遠不曉得，或許哪一天某顆種子就發了芽呢」。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府接見表揚舊匠樂團等近期苗栗藝文表現傑出人士，分別頒發「苗栗之光」獎座，肯定在各自領域傳承、發揚文化藝術，表現亮眼。

獲獎者共5組8人，包括文史專家黃鼎松主編苗栗文獻第58期泰雅文化專題，獲國史館台灣文獻館佳作；榮興工作坊以「客家大戲-地獄變」榮獲最佳傳統表演藝術影音出版獎，鄭榮興以該劇獲最佳音樂設計獎，蘇國慶獲最佳個人表演新秀獎。

攝影師曾進發參加2020法國PX3國際攝影比賽，以「礦工系列作品」奪下廣告類組第2名、另外「炊粿慶團圓」攝影作品獲2020IPA國際攝影比賽銀牌；「舊匠樂團」成員蔡芸芸、梁智凱創作「救國仁醫」歌曲，獲蔣渭水文化基金會2020詞曲創作比賽金獎；苗栗市子弟吳沛昀參加客家電視台「鬧熱打擂台」歌唱比賽屢獲佳績。