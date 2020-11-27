快訊

找到了！萬華少女失聯2天 西門町連鎖服飾店內尋獲

獨／勞金局炒股弊案 廉政署秘密發動第二波搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遊貓裏共作粄 15家業者安排各類粄食體驗

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文化觀光局為營造並推廣客家文化與地方深度特色體驗，今年爭取客委會經費推動「遊貓裏共作粄」米食體驗，共徵選縣內15家體驗型料理服務業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午在客家文化發展中心舉辦成果發表會，各式各樣精美的粄食讓人垂涎。

苗栗縣文化觀光局徵選出的15家業者分別是頭份市河背庒農園、苗栗縣福康油料作物生產合作社、苗栗縣傳統聚落文化協會、三灣鄉銅鏡社區發展協會、苗栗市嘉盛社區（老蒔味商行）、銅鑼鄉栗丘民宿、公館鄉茅鄉亭、福村養生農場、通霄鎮飛牛牧場、竹湘精緻農坊、大湖鄉水頭人家、三義鄉十六份人文茶館、貝岩居農場、蒸烹派客家美食料理及神雕邨複合式茶棧。

縣長徐耀昌上午主持成果發表會，並頒獎給入選業者，他強調苗栗的各種粄食物美價廉，深具特色，誠摯 邀約各地遊客到苗栗遊玩、體驗各類粄食手作的樂趣，還有各種農特產品可選購當伴手禮。

會場展示各家業者傳統、創新的粄食，艾草包、九層糕、牛肉牛奶粄條 、火龍果粄條，種類樣式繁多，有的色彩鮮豔、造型玲瓏，還有農坊推出石虎造型的包子，十分吸睛。

文觀局副局長王浩中指出，文觀局今年打造客家米食點心「粄」主題遊程，希望成為客庄體驗旅遊中不可或缺的文化與元素，歡迎喜歡深度體驗的遊客來一趟廚藝小旅行，到苗栗放慢腳步體驗屬於文化與料理的微妙之旅，相關資訊可參考苗栗文觀局網站或粉絲專頁「文化創意新苗栗」

苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，其中有業者推出石虎造型包子。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，其中有業者推出石虎造型包子。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推出「遊貓裏共作粄」米食體驗，徵選縣內15家業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午辦成果發表會，各式各樣精美粄食讓人垂涎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 客家文化 觀光局

延伸閱讀

苗栗／走進五十三座三合院 打開頭份蘆竹湳古厝三百年的故事

全國身礙運動會苗栗代表隊出發 保齡球已進帳6面獎牌

影／苗栗與酷英網合作推專區 縣內學子通過認證有獎勵

苗栗泰安山區雜草火災 原因竟是飛鼠啃咬電線

相關新聞

影／遊貓裏共作粄 15家業者安排各類粄食體驗

苗栗縣文化觀光局為營造並推廣客家文化與地方深度特色體驗，今年爭取客委會經費推動「遊貓裏共作粄」米食體驗，共徵選縣內15家...

大溪復興一日交通票券 增加優惠店家更好康

為推廣大溪復興觀光，桃園市府交通局今年8月起推動大溪復興一日交通票券，將大溪交通與觀光進行整合，內容包含公車票券、大溪復...

第二河川局展示新竹舊港島治理 強調與水共生新思維

經濟部水利署第二河川局辦理河川治理工作施政重點，提出在防洪治理工作上，以新竹市頭前溪畔舊港島的治理工作最為出色，局長楊人...

大溪百吉步道保留原始山林 近日設施完善啟用　

百吉步道早在清代起一直是大溪通往角板山、巴陵等復興山區至宜蘭地區的重要交通幹道，1944年日據時期百吉隧道輕便鐵路通車，...

新竹縣首辦客家好青年成年禮 12月4日登場

新竹縣政府青年事務中心今年首次舉辦「好青年成年禮」活動，特別規畫在12月4日於明新科技大學體育館舉行，青年事務中心表示成...

桃園學子長高又長胖 市府教育局持續補助健檢

桃園市政府教育局連年補助一、四、七年級與高一學生做全身健康檢查，並從108學年度國中小學生健檢資料發現，國中生肥胖比例從...

復興山區抗旱 全面檢修儲水設施

桃園市復興區公所評估石門水庫今年枯水期降雨量，不如預期，只有歷年平均值的6成甚至更低，為防止各部落簡易自來水系統取水處發...

新埔張氏家廟兒童故事屋 下月開放

新竹縣府推動新埔宗祠博物館計畫，陸續修復多處文化資產，其中逾百年歷史的縣定古蹟新埔張氏家廟已竣工，成為縣內第1座以宗祠家...

苗128縣道擬拓寬 設置動物通道

爭議多年的苗栗縣128縣道拓寬工程案，縣府決定從國道3號通霄交流道到烏眉國中優先路段1.3公里，修正計畫為15公尺寬，設...

竹市青少年館整修 明年重啟

新竹市青少年館有近百年歷史，今年施工整修，預定明年2月開放，規畫有景觀閱讀區，可將北大公園盡收眼底，市府希望完工後市區綠...

水情緊 汙水廠成消防替代水源

水情吃緊，為避免消防栓夜間減壓供水影響滅火，桃園市宣布7處水資源中心開放供消防局救災使用；龜山消防分隊為開拓更多水源，主...

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

苗栗縣政府今天標售新竹科學園區竹南基地周邊地區、高鐵苗栗站特定區區段徵收配餘地，結果標出4筆、近1600坪住宅區土地，決...

熱門新聞

800顆不到2小時搶光！顏清標明再邀「誠信碗粿」至沙鹿擺攤

音圖預算暴增53億 柯文哲怒捶桌5次「有人須下台負責」

影／雲林今年花生發黑腐爛多 專家：是這兩個原因造成的

海浪嚴重侵蝕！台東南迴公路灘岸僅存50公尺

籌設淡海國小完成設計 盼111學年能招生

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。