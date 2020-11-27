影／遊貓裏共作粄 15家業者安排各類粄食體驗

苗栗縣文化觀光局為營造並推廣客家文化與地方深度特色體驗，今年爭取客委會經費推動「遊貓裏共作粄」米食體驗，共徵選縣內15家體驗型料理服務業者和社區參與，以「粄」為主題提供遊客手作、DIY體驗，縣府上午在客家文化發展中心舉辦成果發表會，各式各樣精美的粄食讓人垂涎。

苗栗縣文化觀光局徵選出的15家業者分別是頭份市河背庒農園、苗栗縣福康油料作物生產合作社、苗栗縣傳統聚落文化協會、三灣鄉銅鏡社區發展協會、苗栗市嘉盛社區（老蒔味商行）、銅鑼鄉栗丘民宿、公館鄉茅鄉亭、福村養生農場、通霄鎮飛牛牧場、竹湘精緻農坊、大湖鄉水頭人家、三義鄉十六份人文茶館、貝岩居農場、蒸烹派客家美食料理及神雕邨複合式茶棧。

縣長徐耀昌上午主持成果發表會，並頒獎給入選業者，他強調苗栗的各種粄食物美價廉，深具特色，誠摯 邀約各地遊客到苗栗遊玩、體驗各類粄食手作的樂趣，還有各種農特產品可選購當伴手禮。

會場展示各家業者傳統、創新的粄食，艾草包、九層糕、牛肉牛奶粄條 、火龍果粄條，種類樣式繁多，有的色彩鮮豔、造型玲瓏，還有農坊推出石虎造型的包子，十分吸睛。

文觀局副局長王浩中指出，文觀局今年打造客家米食點心「粄」主題遊程，希望成為客庄體驗旅遊中不可或缺的文化與元素，歡迎喜歡深度體驗的遊客來一趟廚藝小旅行，到苗栗放慢腳步體驗屬於文化與料理的微妙之旅，相關資訊可參考苗栗文觀局網站或粉絲專頁「文化創意新苗栗」。