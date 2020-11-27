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大溪復興一日交通票券 增加優惠店家更好康

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
一日交通票券含公車票劵、大溪復興精選觀光景點票劵，持票劵至合作店家消費還能享折扣優惠。圖／交通局提供
一日交通票券含公車票劵、大溪復興精選觀光景點票劵，持票劵至合作店家消費還能享折扣優惠。圖／交通局提供

為推廣大溪復興觀光，桃園市府交通局今年8月起推動大溪復興一日交通票券，將大溪交通與觀光進行整合，內容包含公車票券、大溪復興精選觀光景點票券，持票券至合作店家消費還能享折扣優惠，合作店家持續新增，歡迎民眾至年底前使用票券，至大溪復興體驗文化歷史之旅。

交通局長劉慶豐表示，今年疫情影響使國內旅遊興起，交通局為促進大溪復興觀光，委託雄獅旅行社販售5款大溪復興交通套票方案，價格從120元至319元不等，不論是從台北、新北、桃園出遊的旅客都方便，可依喜好或所在位置選擇不同款套票，搭乘桃園台灣好行、捷順交通710路線或桃園客運大溪站發車的公車路線，可選擇搭配小烏來天空步道、新溪口吊橋、大溪老茶廠、達文西瓜藝文館等任一款門票，旅客一票在手就可在一日內不限次數搭乘公車，暢遊大溪復興觀光景點並大啖美食。

劉慶豐說，套票推動迄今，民眾反應熱烈，為促進在地美食產業發展，亦與在地特色美食、旅宿等店家合作，持票券至合作店家可享優惠，本（11）月迄今，合作店家從原先10間陸續增加6間，優惠店家包含在地美食豆干、豆花、咖啡、文藝商品、旅宿等店家。套票販售資訊內容及優惠店家合作可上「桃園揪搭興」官方網站查詢。

桃園市也推動公車關懷設施，體溫感應設備、全彩站名播報系統及公車讓座系統等設施，讓民眾安心旅遊、感受貼心的公車服務。

桃園市府交通局今年8月起推動大溪復興一日交通票券。圖／交通局提供
桃園市府交通局今年8月起推動大溪復興一日交通票券。圖／交通局提供
桃園市府交通局今年8月起推動大溪復興一日交通票券。圖／交通局提供
桃園市府交通局今年8月起推動大溪復興一日交通票券。圖／交通局提供

公車 觀光景點

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