竹市西大路將建智慧化立體停車場 後年3月完工

新竹市政府為紓解停車需求，獲前瞻基礎建設計畫核定2.78億元，將把西大路停七平面停車場改建為地下1層、地上4層的立體停車場，可提供284席汽車位及270席機車位，並引入智慧化停車系統、提升停車效率，將在12月開工，後年3月前完工。

市長林智堅說，新竹市有竹科及多個國家級研究機構，帶動新竹市經濟發展，隨著所得增加，汽車持有率跟著提高，自2014年至2017年，汽車數量由14多萬輛成長至15多萬輛，市民停車位需求也增加，尤其西大路為火車站周邊重要商圈，也是市區與科學園區交通要道，盼立體停車場改善交通及停車問題。

市府交通處指出，為解決停車問題，市府向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助停車場經費，去年6月獲公路總局核定補助興建7座停車場，總共可增加2200席汽車位及1300席機車位，其中漁人碼頭停車場已完工，其餘陸續推動中，預計2023年前全部完工。

交通處指出，西大路上下班時間車流量大，平時車潮也多，停七平面停車場僅100席汽車位、無機車位，常有車輛路邊違停，導致西大路交通嚴重堵塞。

西大路停七停車場改建工程將興建地下1層、地上4層立體停車場，提供284席汽車位及270席機車位，並設置2％綠能優先車位、2％孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車位，還有2％身障者專用停車位。