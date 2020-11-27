第二河川局展示新竹舊港島治理 強調與水共生新思維

經濟部水利署第二河川局辦理河川治理工作施政重點，提出在防洪治理工作上，以新竹市頭前溪畔舊港島的治理工作最為出色，局長楊人傑表示，水利工程除了發揮滯洪防災效果，更透過與地方合作展現特色景觀，讓設施成為多效益設施。

水利署第二河川局指出，今年的「頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程」，採取逕流分擔在地滯洪新觀念，利用閒置公有土地設置滯洪空間並串聯至調節池，讓水流可分攤延遲滯洪，也利用舊港島內1.8公里既有路緣石，以環境營造手法融入在地特色將路緣石加高至50公分，當達警戒水位時，為在地民眾爭取更多撤離時間。

為兼顧舊港島位置的特殊性，為清代台灣與大陸間貿易往來門戶，富含地理環境及人文歷史上的特色，河川局也在島尾橋下空間打造賞夕陽平台，融合在地文化意象，創造新的地標，營造在地歷史人文走讀的好環境，以近自然工法維護生態，讓民眾可觀察濕地生態，如大白鷺、東方環頸鴴、招潮蟹及彈塗魚等。