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第二河川局展示新竹舊港島治理 強調與水共生新思維
經濟部水利署第二河川局辦理河川治理工作施政重點，提出在防洪治理工作上，以新竹市頭前溪畔舊港島的治理工作最為出色，局長楊人傑表示，水利工程除了發揮滯洪防災效果，更透過與地方合作展現特色景觀，讓設施成為多效益設施。
水利署第二河川局指出，今年的「頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程」，採取逕流分擔在地滯洪新觀念，利用閒置公有土地設置滯洪空間並串聯至調節池，讓水流可分攤延遲滯洪，也利用舊港島內1.8公里既有路緣石，以環境營造手法融入在地特色將路緣石加高至50公分，當達警戒水位時，為在地民眾爭取更多撤離時間。
為兼顧舊港島位置的特殊性，為清代台灣與大陸間貿易往來門戶，富含地理環境及人文歷史上的特色，河川局也在島尾橋下空間打造賞夕陽平台，融合在地文化意象，創造新的地標，營造在地歷史人文走讀的好環境，以近自然工法維護生態，讓民眾可觀察濕地生態，如大白鷺、東方環頸鴴、招潮蟹及彈塗魚等。
第二河川局表示，水利工程需要「以公私協力，透過與民間合作，完成「共抗水逆、共創水麗、共拓水利」願景；同時也榮幸舊港島工程代表水利署獲得經濟部公共工程優質獎，並榮獲推薦代表經濟部參加今年行政院公共工程金質獎評選爭取佳績。
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