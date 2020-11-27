新竹縣首辦客家好青年成年禮 12月4日登場

新竹縣政府青年事務中心今年首次舉辦「好青年成年禮」活動，特別規畫在12月4日於明新科技大學體育館舉行，青年事務中心表示成年禮將十分具有客家特色，引導青年學子對自己、對家庭、對社會、對國家的熱愛與責任，還會透過8項闖關，讓青年認知成年該具備的責任。

縣府秘書長陳季媛表示，在早期傳統社會裡，「成年」不僅是另一個人生階段的開始，也意味著個人、家庭與社會責任的承擔，新竹縣政府這次舉辦的成年禮活動，是以禮、義、廉、恥為重點，同時要透過成年禮的儀式，讓新竹的青年展現客家精神當中的智慧、勇氣、團結與勤勞。

青年事務中心說明，這次的成年禮活動是針對新竹縣內公私立高中、大專院校年滿16歲的學子，透過成年禮儀式與闖關遊戲，讓學子找到自我價值，也傳達縣長楊文科的訴求，是讓青年學子們塑造良好品格教育，更要具有屬於客家人堅持的傳統精神。