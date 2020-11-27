快訊

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

面紅耳赤！議場下過內臟雨後 藍綠立委發生扭打

新竹縣首辦客家好青年成年禮 12月4日登場

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科期望透過成年禮活動，讓來參加的10所公私立高中學子，都能展現良好品格。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科期望透過成年禮活動，讓來參加的10所公私立高中學子，都能展現良好品格。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣政府青年事務中心今年首次舉辦「好青年成年禮」活動，特別規畫在12月4日於明新科技大學體育館舉行，青年事務中心表示成年禮將十分具有客家特色，引導青年學子對自己、對家庭、對社會、對國家的熱愛與責任，還會透過8項闖關，讓青年認知成年該具備的責任。

縣府秘書長陳季媛表示，在早期傳統社會裡，「成年」不僅是另一個人生階段的開始，也意味著個人、家庭與社會責任的承擔，新竹縣政府這次舉辦的成年禮活動，是以禮、義、廉、恥為重點，同時要透過成年禮的儀式，讓新竹的青年展現客家精神當中的智慧、勇氣、團結與勤勞。

青年事務中心說明，這次的成年禮活動是針對新竹縣內公私立高中、大專院校年滿16歲的學子，透過成年禮儀式與闖關遊戲，讓學子找到自我價值，也傳達縣長楊文科的訴求，是讓青年學子們塑造良好品格教育，更要具有屬於客家人堅持的傳統精神。

縣府表示，此次成年禮預計將有400多名青年學子參加，希望鼓勵新一代的青年學子能承接社會國家所託付的使命，深刻體驗本土文化價值並積極擴大國際視野，以培育出有為有守、品德兼備、能自我實現的現代公民，為未來即將成為國家社會的基石而努力。

仰德高中學生今天代表出席成年禮記者會，活動將在12月4日當天正式舉行。記者巫鴻瑋／攝影
仰德高中學生今天代表出席成年禮記者會，活動將在12月4日當天正式舉行。記者巫鴻瑋／攝影

青年 新竹 楊文科

延伸閱讀

新竹縣消防局推出2021宣導月曆 展現消防員力與美

新埔張氏家廟修復完工 設立新竹縣首座古蹟兒童故事屋

彭佳慧想念客家家鄉味 扮耶誕老人被吐槽

桃園客家諮詢大會 為客家文化提供交流平台

相關新聞

新竹縣首辦客家好青年成年禮 12月4日登場

新竹縣政府青年事務中心今年首次舉辦「好青年成年禮」活動，特別規畫在12月4日於明新科技大學體育館舉行，青年事務中心表示成...

桃園學子長高又長胖 市府教育局持續補助健檢

桃園市政府教育局連年補助一、四、七年級與高一學生做全身健康檢查，並從108學年度國中小學生健檢資料發現，國中生肥胖比例從...

復興山區抗旱 全面檢修儲水設施

桃園市復興區公所評估石門水庫今年枯水期降雨量，不如預期，只有歷年平均值的6成甚至更低，為防止各部落簡易自來水系統取水處發...

新埔張氏家廟兒童故事屋 下月開放

新竹縣府推動新埔宗祠博物館計畫，陸續修復多處文化資產，其中逾百年歷史的縣定古蹟新埔張氏家廟已竣工，成為縣內第1座以宗祠家...

苗128縣道擬拓寬 設置動物通道

爭議多年的苗栗縣128縣道拓寬工程案，縣府決定從國道3號通霄交流道到烏眉國中優先路段1.3公里，修正計畫為15公尺寬，設...

竹市青少年館整修 明年重啟

新竹市青少年館有近百年歷史，今年施工整修，預定明年2月開放，規畫有景觀閱讀區，可將北大公園盡收眼底，市府希望完工後市區綠...

水情緊 汙水廠成消防替代水源

水情吃緊，為避免消防栓夜間減壓供水影響滅火，桃園市宣布7處水資源中心開放供消防局救災使用；龜山消防分隊為開拓更多水源，主...

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

苗栗縣政府今天標售新竹科學園區竹南基地周邊地區、高鐵苗栗站特定區區段徵收配餘地，結果標出4筆、近1600坪住宅區土地，決...

影／95高齡阿婆想見玩伴 華山、裕隆志工協助圓夢

華山基金會苗栗區天使站今天上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢，她的多位...

中路足球場藏磁磚碎片 傳幼兒園孩童跌倒濺血縫3針

桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖...

桃市中原陸橋下岔口堵車嚴重 里長：等2個紅綠燈才能通行

桃園市中壢區中原路橋下中山東路與中北路的交岔路口，常發生汽車下橋右轉至中山北路時，與橋旁平面車道車輛擦撞的意外，交通局日...

苗128縣道擬拓寬15公尺 強調石虎路殺減輕工程

懸宕多年的苗栗縣128縣道拓寬工程案，縣府決定國道3號通霄交流道到烏眉國中優先路段1.3公里，修正計畫15公尺寬，設置友...

熱門新聞

宜蘭人最愛的宜蘭運動公園 陳定南基金會曝設計小巧思

800顆不到2小時搶光！顏清標明再邀「誠信碗粿」至沙鹿擺攤

影／雲林今年花生發黑腐爛多 專家：是這兩個原因造成的

台東7年前設光電可望開始收益 公民電廠補助最高1060萬

新竹縣政府人事異動 縣議員邱靖雅將辭職加入縣府團隊

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。