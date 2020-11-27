新竹縣首辦客家好青年成年禮 12月4日登場
新竹縣政府青年事務中心今年首次舉辦「好青年成年禮」活動，特別規畫在12月4日於明新科技大學體育館舉行，青年事務中心表示成年禮將十分具有客家特色，引導青年學子對自己、對家庭、對社會、對國家的熱愛與責任，還會透過8項闖關，讓青年認知成年該具備的責任。
縣府秘書長陳季媛表示，在早期傳統社會裡，「成年」不僅是另一個人生階段的開始，也意味著個人、家庭與社會責任的承擔，新竹縣政府這次舉辦的成年禮活動，是以禮、義、廉、恥為重點，同時要透過成年禮的儀式，讓新竹的青年展現客家精神當中的智慧、勇氣、團結與勤勞。
青年事務中心說明，這次的成年禮活動是針對新竹縣內公私立高中、大專院校年滿16歲的學子，透過成年禮儀式與闖關遊戲，讓學子找到自我價值，也傳達縣長楊文科的訴求，是讓青年學子們塑造良好品格教育，更要具有屬於客家人堅持的傳統精神。
縣府表示，此次成年禮預計將有400多名青年學子參加，希望鼓勵新一代的青年學子能承接社會國家所託付的使命，深刻體驗本土文化價值並積極擴大國際視野，以培育出有為有守、品德兼備、能自我實現的現代公民，為未來即將成為國家社會的基石而努力。
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