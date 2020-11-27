桃園學子長高又長胖 市府教育局持續補助健檢

桃園市政府教育局連年補助一、四、七年級與高一學生做全身健康檢查，並從108學年度國中小學生健檢資料發現，國中生肥胖比例從17.13%略攀升至17.95%，學生視力不良率雖與往年持平，但仍高於全國均標，另各年齡階段學生都較往年平均長高約0.1至0.2公分，呈現長高又長胖的趨勢，市府強調會透過健檢資料，掌握並照顧學子健康。

市府教育局指出，每年辦理進行學生健康檢查並派員視察每校學生健檢執行情形，包括各校每學期實施視力、身高與體重等例行性檢查外，每年也編列預算補助桃園市的高國中小辦理一、四、七年級及高一學生全身健康檢查，了解學生成長及健康狀況。

桃園市109學年度學生健檢經費約2830萬元，由桃園市5家得標醫院到校辦理，總計257所高國中小、6萬7千名學生受益。檢查項目包括身體診察、尿液、寄生蟲及心電圖等十餘項檢查，目的在早期發現學生體格缺陷或疾病，辦理轉介複查及必要矯治，同時也會將檢查結果和數據，提供作為健康教學及學校發展健康促進議題的依據。

從桃園市108學年度國中小學生健檢資料分析，國中生肥胖比例從17.13%略攀升至17.95%，請學校和家庭應特別注意學生食物營養均衡；學生視力不良率國小46.03%、國中73.82%，仍高於全國均標的國小44.35%、國中73.63%，已請各校在健康教育上再次提醒學童視力保健的重要性，並定期複檢追蹤避免惡化。

至於家長關心的學童身高和口腔衛生方面，近年來學生身高有逐年長高的趨勢，各年齡階段學生較往年平均長高約0.1至0.2公分，另外各年級學生口腔疾病與齲齒率也較去年大幅降低達10%以上，顯示市府相關衛生保健政策或課程規畫已發揮成效。

大園國中護理師梁宜芬說，健康檢查是一種積極預防保健的篩檢措施，檢查結果可做為學生健康自我管理的依據，並提供教師安排學生學習活動參考，由於健康檢查目的是早期發現、早期治療，也呼籲家長應積極配合學校健檢結果通知，攜帶學生就醫矯治，及早接受必要的治療或減緩惡化情形發生，才能保障學生健康。