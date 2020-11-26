台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

苗栗縣政府今天標售新竹科學園區竹南基地周邊地區、高鐵苗栗站特定區區段徵收配餘地，結果標出4筆、近1600坪住宅區土地，決標總金額2億2275萬多元，其中，竹南基地周邊標出3筆約845坪、1.3億元，縣府地政處評估認為台灣積體電路製造股份有限公司竹南設廠效應浮現。

縣府今天共標售15筆土地，地政府公布結果，標售4筆、金額2億2275萬3000元，溢價比率0.47%到2.28%，縣府特別發布新聞，指出縣長徐耀昌十分感謝得標者對於縣政成果的肯定與支持，歡迎各界繼續開發苗栗踴躍投資，共創產業榮景。

地政處指出，竹科竹南基地周邊地區區段徵收配餘地標出3筆住宅區，都是同一家北部資產管理股份有限公司得標，面積約845坪，決標總金額1.3億元；高鐵苗栗站特定區區段徵收配餘地標出1筆住宅區746坪，3人連名以9225萬元得標。

苗栗縣今年標售竹科竹南基地周邊地區、高鐵苗栗站特定區徵收配餘地頻傳捷報，地政處認為台積電投資3000多億元在竹南設廠，發揮帶動效果，相關標售公告資訊可透過地政處網站查詢，或電洽037-559135。