快訊

勞動基金爆弊案！官員帳戶冒出900萬不明現金遭搜索

林佳龍Line對話曝光！綠委批：宣傳假政績只想著大位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府標售竹科竹南基地周邊地區特定區區段徵收配餘地，今天再標出3筆約845坪，決標金額共1.3億元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府標售竹科竹南基地周邊地區特定區區段徵收配餘地，今天再標出3筆約845坪，決標金額共1.3億元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天標售新竹科學園區竹南基地周邊地區、高鐵苗栗站特定區區段徵收配餘地，結果標出4筆、近1600坪住宅區土地，決標總金額2億2275萬多元，其中，竹南基地周邊標出3筆約845坪、1.3億元，縣府地政處評估認為台灣積體電路製造股份有限公司竹南設廠效應浮現。

縣府今天共標售15筆土地，地政府公布結果，標售4筆、金額2億2275萬3000元，溢價比率0.47%到2.28%，縣府特別發布新聞，指出縣長徐耀昌十分感謝得標者對於縣政成果的肯定與支持，歡迎各界繼續開發苗栗踴躍投資，共創產業榮景。

地政處指出，竹科竹南基地周邊地區區段徵收配餘地標出3筆住宅區，都是同一家北部資產管理股份有限公司得標，面積約845坪，決標總金額1.3億元；高鐵苗栗站特定區區段徵收配餘地標出1筆住宅區746坪，3人連名以9225萬元得標。

苗栗縣今年標售竹科竹南基地周邊地區、高鐵苗栗站特定區徵收配餘地頻傳捷報，地政處認為台積電投資3000多億元在竹南設廠，發揮帶動效果，相關標售公告資訊可透過地政處網站查詢，或電洽037-559135。

高鐵 苗栗縣

延伸閱讀

台積電ADR收漲0.8% 較台股溢價逾14%

挖馬路顧人怨 苗栗縣第一條共同管溝在頭份中央路

高鐵橋下聯絡道延伸竹科 最後一哩路預計2023年完工

800公斤巨鱷驚現住宅區水溝 居民嚇壞拿槍猛射

相關新聞

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

苗栗縣政府今天標售新竹科學園區竹南基地周邊地區、高鐵苗栗站特定區區段徵收配餘地，結果標出4筆、近1600坪住宅區土地，決...

影／95高齡阿婆想見玩伴 華山、裕隆志工協助圓夢

華山基金會苗栗區天使站今天上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢，她的多位...

中路足球場藏磁磚碎片 傳幼兒園孩童跌倒濺血縫3針

桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖...

桃市中原陸橋下岔口堵車嚴重 里長：等2個紅綠燈才能通行

桃園市中壢區中原路橋下中山東路與中北路的交岔路口，常發生汽車下橋右轉至中山北路時，與橋旁平面車道車輛擦撞的意外，交通局日...

苗128縣道擬拓寬15公尺 強調石虎路殺減輕工程

懸宕多年的苗栗縣128縣道拓寬工程案，縣府決定國道3號通霄交流道到烏眉國中優先路段1.3公里，修正計畫15公尺寬，設置友...

全國身礙運動會苗栗代表隊出發 保齡球已進帳6面獎牌

全國身心障礙國民運動會27日起將在台東縣展開4天競技，苗栗縣代表隊上午在縣府大廳由縣長徐耀昌授旗、致贈加菜金後整裝出發；...

竹縣稅捐局推卡通桌曆今起可兌換 鬼滅之刃超夯

鬼滅之刃桌曆超夯！年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通...

桃園巨蛋2.0完工 明年1月迎新職籃P+聯盟開打

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館因建築結構逐漸老化，2年前舉辦SBL賽事時曾發生漏水中斷比賽，破天荒造成SBL賽事延...

影／苗栗與酷英網合作推專區 縣內學子通過認證有獎勵

苗栗縣教育處為提升縣內國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作，建置「戀...

桃市教育局首辦反毒電競比賽 決賽後天啟英高中開戰

一改以往推動反毒教育結合街舞、微電影等形式，桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒...

新竹縣政府人事異動 縣議員邱靖雅將辭職加入縣府團隊

新竹縣長楊文科人事內閣大異動，縣議員邱靖雅12月1日將辭職，出任縣府民政處長，原民政處長李安妤則接任文化局長，文化局副局...

桃園復興山區抗旱超前部署 全面檢修49處簡易供水設施

桃園市復興區公所評估石門水庫枯水期降雨量，只有歷年平均值的6成甚至更低，不如預期，為防止各部落簡易自來水系統取水處發生水...

熱門新聞

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

南一中校友團結力嚇人 籌募4千萬慶祝百年校慶

停車格又畫黃線能不能停車好猶豫？網友答案令人傻眼

宜蘭人最愛的宜蘭運動公園 陳定南基金會曝設計小巧思

全國身心障礙運動會明開幕 台東縣府管制桂林北路5小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。