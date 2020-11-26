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影／95高齡阿婆想見玩伴 華山、裕隆志工協助圓夢

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供

華山基金會苗栗區天使站今天上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢，她的多位老友、鄰居，還有裕隆志工社的朋友一起參與盛會，為老人家送上祝福。

「好想見住草排的阿婆、幫我剪髮和送豆腐的小姐，也好想再唱山歌、吃豬腳麵線跟蛋糕！」95歲邱阿婆紅著眼眶向華山志工說出她的生日願望，華山基金會苗栗天使站、裕隆汽車志工社特別扮演「圓夢天使」為她策畫了今天這場生日聚會，在鄉長呂明忠、縣議員韓茂賢等地方人士和她的鄰居、朋友陪伴下，阿婆開心地歡度生日。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容指出，身障的邱阿婆和從小的玩伴、鄰居常電話熱線，相互打氣，在得知她的願望後，特別為她規畫這場活動，裕隆志工社提供了生日蛋糕、豬腳麵線，三義名人幼稚園也帶領小朋友前來，唱唱跳跳為阿婆唱山歌祝壽，希望老人家感受各界溫馨的關懷。

她指出，華山基金會1999年起逐步在全台設立近400個愛心天使站，免費提供失能、失智、失依長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境終老，目前在縣內17個鄉鎮服務約1000名弱勢長輩，但年度服務經費仍不足，希望各界伸出援手，每年15000元送愛到偏鄉，支持苗栗守護弱勢長輩，一同將愛傳送到偏鄉角落，愛心專線037–373627。

華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆(中)慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆(中)慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗區天使站上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢。圖／華山基金會提供

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