快訊

祭拜高以翔後倒在墓旁 謝金燕恩師呂曉棟疑心臟病猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中路足球場藏磁磚碎片 傳幼兒園孩童跌倒濺血縫3針

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖銳物品濺血，送醫縫了3針。記者張裕珍／攝影
桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖銳物品濺血，送醫縫了3針。記者張裕珍／攝影

桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖銳物品濺血，送醫縫了3針，市議員黃家齊也接獲不少球友反映指場地為廢土回填，下方摻有磁磚碎片、鋼筋與石頭等，暗藏危機。市府體育局表示，足球場場地運用原有土方平衡，並未進一步篩分析才藏有雜物，可能因踢球頻繁翻起下方的土，會加強每天關場後巡查，避免再傳傷人。

中路足球場及網球場座落桃園區溫州一路、正光路交界，由市府斥資4700萬元打造，足球場為1座11人制標準足球場，由於目前開放免費借用，明年元月才會開始收費，不時有地方社團、學校借用場地練習，但近日卻傳出有足球俱樂部練球時，有幼兒園小朋友踢球時不慎摔倒，卻濺血送醫，懷疑是壓到場地尖銳物品才會受如此嚴重的傷。

黃家齊說，有家長向他反映，球場下方藏有太多鋒利的磁磚碎片，平常熱心球友或家長會幫忙徒手撿拾，還曾經發現有鋼筋、大石頭露出地面，得要用大鏟子挖才能取出，由於前一個月發生小朋友跌傷縫針的意外，更讓家長們憂心，但也擔心一旦反映，最後連球場都會被封閉，反而影響使用權益。

黃家齊已向體育局長莊佳佳反映球場情形，莊回應，中路足球場當初興建時就屬於就地回填的場地，因此本就會含有雜物，剛啟用下大雨後經雨水沖刷，也會發現有掩埋物露出，歷經半年多使用，場地已無大型回填物，但會請維護管理人員多巡視，有發現露出物立即清理。

體育局體育設施科科長姜相維進一步說明，當時規畫足球場時是運用原地土方平衡打造，並在上方植草，並未進行篩分析這道工項，所以下方才可能摻有雜物，因中路足球場非國際正規賽事場地，屬於一般民間活動使用，就地回填並無問題。

姜說，因下方土方有雜質，穿釘鞋踢球難免會將土翻上來，雖從網路地方臉書社團發文得知有小朋友受傷，但體育局並未接獲通報，應屬偶發事件，過去也未接到任何陳情投訴，但體育局會加強巡查，在每天關場之後，全面巡場一次，運動設施場地都有投保公共意外責任險，若有意外發生，可協助理賠。

不過，黃家齊認為，中路足球場場地下方摻有雜物，仍可能再有傷人疑慮，體育局應有更積極作為，拉高巡查與養護密度，也建議在現場擺設告示標語與緊急聯絡電話，提醒使用者多加注意，若有發現異物露出，要派員盡速清除，以策安全。

桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖銳物品濺血，送醫縫了3針。記者張裕珍／攝影
桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖銳物品濺血，送醫縫了3針。記者張裕珍／攝影

足球 體育 幼兒園

延伸閱讀

新竹24歲工人遭鋼筋刺穿下體 「寶貝」差點整組扯下來

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

「多情」沖哥放風飆雙輪 連人帶車「滑出去」摔濺血

社區大樓清潔消毒磁磚釉層損壞卡汙 清潔公司判賠14萬

相關新聞

影／竹縣消防猛男月曆發表會 主角脫上衣大秀好身材

新竹縣政府消防局2021年形象宣導月曆，11月28日起開放民眾憑發票兌換，今天搶先在竹北消防分隊舉辦發表會，月曆主角也在...

影／95高齡阿婆想見玩伴 華山、裕隆志工協助圓夢

華山基金會苗栗區天使站今天上午在三義鄉雙湖村的一幢三合院中安排了一場溫馨的生日聚會，為95歲的邱阿婆慶生並圓夢，她的多位...

中路足球場藏磁磚碎片 傳幼兒園孩童跌倒濺血縫3針

桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖...

桃市中原陸橋下岔口堵車嚴重 里長：等2個紅綠燈才能通行

桃園市中壢區中原路橋下中山東路與中北路的交岔路口，常發生汽車下橋右轉至中山北路時，與橋旁平面車道車輛擦撞的意外，交通局日...

苗128縣道擬拓寬15公尺 強調石虎路殺減輕工程

懸宕多年的苗栗縣128縣道拓寬工程案，縣府決定國道3號通霄交流道到烏眉國中優先路段1.3公里，修正計畫15公尺寬，設置友...

全國身礙運動會苗栗代表隊出發 保齡球已進帳6面獎牌

全國身心障礙國民運動會27日起將在台東縣展開4天競技，苗栗縣代表隊上午在縣府大廳由縣長徐耀昌授旗、致贈加菜金後整裝出發；...

竹縣稅捐局推卡通桌曆今起可兌換 鬼滅之刃超夯

鬼滅之刃桌曆超夯！年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通...

桃園巨蛋2.0完工 明年1月迎新職籃P+聯盟開打

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館因建築結構逐漸老化，2年前舉辦SBL賽事時曾發生漏水中斷比賽，破天荒造成SBL賽事延...

影／苗栗與酷英網合作推專區 縣內學子通過認證有獎勵

苗栗縣教育處為提升縣內國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作，建置「戀...

桃市教育局首辦反毒電競比賽 決賽後天啟英高中開戰

一改以往推動反毒教育結合街舞、微電影等形式，桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒...

新竹縣政府人事異動 縣議員邱靖雅將辭職加入縣府團隊

新竹縣長楊文科人事內閣大異動，縣議員邱靖雅12月1日將辭職，出任縣府民政處長，原民政處長李安妤則接任文化局長，文化局副局...

桃園復興山區抗旱超前部署 全面檢修49處簡易供水設施

桃園市復興區公所評估石門水庫枯水期降雨量，只有歷年平均值的6成甚至更低，不如預期，為防止各部落簡易自來水系統取水處發生水...

熱門新聞

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

首波卡司！台南耶誕跨年共4場演唱會 有田馥甄、周興哲

停車格又畫黃線能不能停車好猶豫？網友答案令人傻眼

南一中校友團結力嚇人 籌募4千萬慶祝百年校慶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。