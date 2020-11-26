中路足球場藏磁磚碎片 傳幼兒園孩童跌倒濺血縫3針

桃園市政府興建中路足球場於3月完工後啟用，成為不少學校、社團練球好去處，但最近發生傳出有幼兒園孩童踢球時跌倒，疑因壓到尖銳物品濺血，送醫縫了3針，市議員黃家齊也接獲不少球友反映指場地為廢土回填，下方摻有磁磚碎片、鋼筋與石頭等，暗藏危機。市府體育局表示，足球場場地運用原有土方平衡，並未進一步篩分析才藏有雜物，可能因踢球頻繁翻起下方的土，會加強每天關場後巡查，避免再傳傷人。

中路足球場及網球場座落桃園區溫州一路、正光路交界，由市府斥資4700萬元打造，足球場為1座11人制標準足球場，由於目前開放免費借用，明年元月才會開始收費，不時有地方社團、學校借用場地練習，但近日卻傳出有足球俱樂部練球時，有幼兒園小朋友踢球時不慎摔倒，卻濺血送醫，懷疑是壓到場地尖銳物品才會受如此嚴重的傷。

黃家齊說，有家長向他反映，球場下方藏有太多鋒利的磁磚碎片，平常熱心球友或家長會幫忙徒手撿拾，還曾經發現有鋼筋、大石頭露出地面，得要用大鏟子挖才能取出，由於前一個月發生小朋友跌傷縫針的意外，更讓家長們憂心，但也擔心一旦反映，最後連球場都會被封閉，反而影響使用權益。

黃家齊已向體育局長莊佳佳反映球場情形，莊回應，中路足球場當初興建時就屬於就地回填的場地，因此本就會含有雜物，剛啟用下大雨後經雨水沖刷，也會發現有掩埋物露出，歷經半年多使用，場地已無大型回填物，但會請維護管理人員多巡視，有發現露出物立即清理。

體育局體育設施科科長姜相維進一步說明，當時規畫足球場時是運用原地土方平衡打造，並在上方植草，並未進行篩分析這道工項，所以下方才可能摻有雜物，因中路足球場非國際正規賽事場地，屬於一般民間活動使用，就地回填並無問題。

姜說，因下方土方有雜質，穿釘鞋踢球難免會將土翻上來，雖從網路地方臉書社團發文得知有小朋友受傷，但體育局並未接獲通報，應屬偶發事件，過去也未接到任何陳情投訴，但體育局會加強巡查，在每天關場之後，全面巡場一次，運動設施場地都有投保公共意外責任險，若有意外發生，可協助理賠。