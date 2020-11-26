桃市中原陸橋下岔口堵車嚴重 里長：等2個紅綠燈才能通行

桃園市中壢區中原路橋下中山東路與中北路的交岔路口，常發生汽車下橋右轉至中山北路時，與橋旁平面車道車輛擦撞的意外，交通局日前於該段另增設平面車道紅綠燈，使橋上、下車輛分流，近日卻有民眾反映，停等紅綠燈時間便更久，造成該段尖峰時段交通壅塞。

當地里長說，該路口原僅有2個紅綠燈，交通局於另設1平面車道紅綠燈，民眾現行經此段要等2個紅綠燈號誌紛紛抱怨，也造成交通壅塞，其中中北路從橋下路口至大潤發，這段堵車猶其嚴重，尖峰時段過3、4台汽車後，就馬上轉紅燈，呼籲交通局盡快解決。

交通局表示，中原陸橋禁行機車，橋下中山東路與中北路的交岔路口，原為2時相（中原陸橋、中北路各1個紅綠燈），常有汽車右轉與平面道路直行機車交織，造成側撞交通事故，該段今年至今發生9件同類交通事故。

考量交通安全，於10月27日調整為3時相（陸橋上、下及中北路各1個紅綠燈），在該段另增設平面車道（橋下）紅綠燈，將下橋汽車與平面道路採號誌分流管制，目前上、下午尖峰時段周期為180秒，上午尖峰橋上汽車道95秒（含黃紅）、平面車道35秒；下午尖峰橋上汽車道90秒、平面車道45秒。因號誌周期由原150秒增加到180秒，各方向停等車輛在2個周期左右可紓解完畢。

有民眾反映交通壅問題，交通局也表示，將再觀察車流紓解情形，研議車流提早改道，或下橋車輛禁止右轉等交通管制措施，讓各方向車流的等候時間盡量縮短。