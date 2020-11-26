苗128縣道擬拓寬15公尺 強調石虎路殺減輕工程

懸宕多年的苗栗縣128縣道拓寬工程案，縣府決定國道3號通霄交流道到烏眉國中優先路段1.3公里，修正計畫15公尺寬，設置友善石虎等野生動物，減少路殺設施，將提報交通部公路總局審議「生活圈道路系統建設計畫」爭取補助，總經費約2億元。

128縣道連接通霄、銅鑼，地方人士爭取拓寬多時，但因路線及石虎保育問題爭議，懸而未決，也備受注目，其中，國3號通霄交流道到烏眉國中優先拓寬路段約1.3公里，縣府最近完成環境影響差異評估，及地方說明會，縣府決定修正計畫，月底前提報交通部審議。

縣府工務處長古明弘說，128縣道拓寬原規畫12公尺、15公尺及20公尺3種版本，但考量配合款經費及減少對生態衝擊等方面，說明會也獲得多數支持，採15公尺版本，總經費約2億元，其中包括縣府用地取得費用，及配合款共8000多萬元，並特別強調石虎路殺減輕工程。

環差分析指出，調查發現石虎、穿山甲、麝香貓、食蟹獴等4種哺乳類，藍腹鷴、台灣畫眉、台灣藍鵲等12種鳥類，及草花蛇1種爬蟲類，屬保育類野生動物，針對過去記錄及現況道路二側的土地利用型態，預測可能路殺點位，設置速限交通號誌、警示標幟、測速照相、警戒線、防護網及地下通道等，以減少路殺。