全國身礙運動會苗栗代表隊出發 保齡球已進帳6面獎牌
全國身心障礙國民運動會27日起將在台東縣展開4天競技，苗栗縣代表隊上午在縣府大廳由縣長徐耀昌授旗、致贈加菜金後整裝出發；代表隊遴選148名優秀選手參加田徑、游泳及籃球等10項比賽；徐耀昌指出，全國身障國民運動會保齡球項目已在月初結束比賽，苗栗進帳2金、3銀、1銅，期勉選手發揮運動家及團隊精神全力以赴，突破2018年3金、6銀、7銅成績，再創巔峰。
授旗典禮上午9點在縣府舉行，徐耀昌率同教育處長邱廷岳授旗給山佳國小校長陳財喜，加菜金由可望奪金的鉛球好手傅美慧代表接受，代表隊教練和選手在齊聲高喊「苗栗、加油」後，分乘遊覽車出發遠征。
教育處長邱廷岳表示，11月2至6日已在台南市舉辦的保齡球比賽，苗栗縣代表隊共獲2金、3銀、1銅；金牌得主分別是視障女子TPB2組許惠雲、特奧男子組葉家睿；3面銀牌分別是特奧女子組李依珍、特奧男子組2人賽陳進德及謝智達、女子組2人賽李依珍及葉媫；陳進德在特奧男子組個人賽另獲1面銅牌。
徐耀昌指示代表隊幹部與教練，運動會期間務必細心照料選手飲食和生活起居，注意安全，讓選手無後顧之憂，全力以赴爭取榮譽。
縣府指出，上屆比賽苗栗獲3金、6銀、7銅，以今年代表隊的實力還有很大揮灑空間，尤其保齡球項目已有2金、3銀、1銅進帳，加上田徑好手傅美慧的肢障類鉛球、吳彩蓮的肢障類鐵餅和滾球項目都有奪金實力，游泳及籃球實力也與其他縣市伯仲之間，都有奪牌機會，期待選手發揮團隊精神與實力，突破有形的障礙，為個人、學校、團體及苗栗爭取更多榮耀。
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