快訊

《全球搬弄》：拆穿班農包裝救世光環，實際兜售仇恨的話術

獨／駐美代表處新增9人確診 駐美代表蕭美琴隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣稅捐局推卡通桌曆今起可兌換 鬼滅之刃超夯

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通桌曆，今天起開始兌換。圖／新竹縣政府提供
年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通桌曆，今天起開始兌換。圖／新竹縣政府提供

鬼滅之刃桌曆超夯！年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通桌曆，今天起開始兌換，其中，鬼滅之刃桌曆今早一開放兌換，2小時內就被兌換一空。

縣長楊文科表示，為迎接2021年到來，並鼓勵民眾購物消費多用載具儲存雲端發票，今年特別以台灣的茶文化為主題，融入新竹縣特有「東方美人茶」的福壽元素，設計長輩喜愛的月曆，月曆中的茶園、茶道讓人提神醒腦心曠神怡一整年，印刷精美，色彩明亮，每月月曆還貼心加註農曆內容及節稅宣導資訊，更增添實用性。

稅務局長彭惠珠說，除茶文化月曆外，稅務局還用心挑選時下最夯的卡通桌曆供民眾兌換，有鬼滅之刃、角落小夥伴、航海王及Hello Kitty等卡通桌曆，是大小朋友最愛的卡通人物，活動募集發票將全數轉贈縣內公益慈善社福團體，歡迎民眾快快收集發票做公益。

兌換方式以5張雲端發票或8張紙本發票可兌換1份月曆，8張雲端發票或15張紙本發票可兌換1份卡通桌曆，2張雲端發票或4張紙本發票可換1份可愛紅包袋，每人每項限兌換2份，每張發票金額在10元（含）以上，數量有限。

民眾可至新竹縣政府稅務局1樓服務台及竹東分局服務台進行兌換，平日兌換時間為早上8點30分至中午12點及下午1點至5點，假日只有新竹縣政府稅務局可兌換，時間為早上9點下午3點。詢問電話：0800-366969或（03）5518141#220~222。

年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通桌曆，今天起開始兌換。圖／新竹縣政府提供
年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通桌曆，今天起開始兌換。圖／新竹縣政府提供

發票 月曆 卡通

延伸閱讀

新竹縣消防局推出2021宣導月曆 展現消防員力與美

影／竹縣消防猛男月曆發表會 主角脫上衣大秀好身材

北區國稅局捐發票換水果月曆超夯 7旬翁讚招財、賺百萬

結合電子支付 財長盼雲端發票占比明年衝35%

相關新聞

影／竹縣消防猛男月曆發表會 主角脫上衣大秀好身材

新竹縣政府消防局2021年形象宣導月曆，11月28日起開放民眾憑發票兌換，今天搶先在竹北消防分隊舉辦發表會，月曆主角也在...

桃市中原陸橋下岔口堵車嚴重 里長：等2個紅綠燈才能通行

桃園市中壢區中原路橋下中山東路與中北路的交岔路口，常發生汽車下橋右轉至中山北路時，與橋旁平面車道車輛擦撞的意外，交通局日...

苗128縣道擬拓寬15公尺 強調石虎路殺減輕工程

懸宕多年的苗栗縣128縣道拓寬工程案，縣府決定國道3號通霄交流道到烏眉國中優先路段1.3公里，修正計畫15公尺寬，設置友...

全國身礙運動會苗栗代表隊出發 保齡球已進帳6面獎牌

全國身心障礙國民運動會27日起將在台東縣展開4天競技，苗栗縣代表隊上午在縣府大廳由縣長徐耀昌授旗、致贈加菜金後整裝出發；...

竹縣稅捐局推卡通桌曆今起可兌換 鬼滅之刃超夯

鬼滅之刃桌曆超夯！年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通...

桃園巨蛋2.0完工 明年1月迎新職籃P+聯盟開打

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館因建築結構逐漸老化，2年前舉辦SBL賽事時曾發生漏水中斷比賽，破天荒造成SBL賽事延...

影／苗栗與酷英網合作推專區 縣內學子通過認證有獎勵

苗栗縣教育處為提升縣內國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作，建置「戀...

桃市教育局首辦反毒電競比賽 決賽後天啟英高中開戰

一改以往推動反毒教育結合街舞、微電影等形式，桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒...

新竹縣政府人事異動 縣議員邱靖雅將辭職加入縣府團隊

新竹縣長楊文科人事內閣大異動，縣議員邱靖雅12月1日將辭職，出任縣府民政處長，原民政處長李安妤則接任文化局長，文化局副局...

桃園復興山區抗旱超前部署 全面檢修49處簡易供水設施

桃園市復興區公所評估石門水庫枯水期降雨量，只有歷年平均值的6成甚至更低，不如預期，為防止各部落簡易自來水系統取水處發生水...

新埔張氏家廟修復完工 設立新竹縣首座古蹟兒童故事屋

位於新埔鎮超過百年歷史的張氏家廟，在新竹縣推動新埔宗祠博物館計畫下，終於在日前完成修復，重現百年前的風華，更是新竹縣首座...

減壓、分區供水影響消防栓 汙水處理廠成打火替代水源

水情吃緊，旱災中央災害應變中心宣布嘉南地區明年一期稻作停灌，為避免夜間減壓、分區供水影響消防救火效率，桃園市消防局龜山分...

熱門新聞

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

首波卡司！台南耶誕跨年共4場演唱會 有田馥甄、周興哲

台南首次最多連續街屋同步 新化老街11戶展開整修

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。