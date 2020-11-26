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竹縣稅捐局推卡通桌曆今起可兌換 鬼滅之刃超夯
鬼滅之刃桌曆超夯！年終到，新竹縣稅捐局推出受長輩喜愛的茶文化月曆及鬼滅之刃、角落小夥伴及Hello Kitty等可愛卡通桌曆，今天起開始兌換，其中，鬼滅之刃桌曆今早一開放兌換，2小時內就被兌換一空。
縣長楊文科表示，為迎接2021年到來，並鼓勵民眾購物消費多用載具儲存雲端發票，今年特別以台灣的茶文化為主題，融入新竹縣特有「東方美人茶」的福壽元素，設計長輩喜愛的月曆，月曆中的茶園、茶道讓人提神醒腦心曠神怡一整年，印刷精美，色彩明亮，每月月曆還貼心加註農曆內容及節稅宣導資訊，更增添實用性。
稅務局長彭惠珠說，除茶文化月曆外，稅務局還用心挑選時下最夯的卡通桌曆供民眾兌換，有鬼滅之刃、角落小夥伴、航海王及Hello Kitty等卡通桌曆，是大小朋友最愛的卡通人物，活動募集發票將全數轉贈縣內公益慈善社福團體，歡迎民眾快快收集發票做公益。
兌換方式以5張雲端發票或8張紙本發票可兌換1份月曆，8張雲端發票或15張紙本發票可兌換1份卡通桌曆，2張雲端發票或4張紙本發票可換1份可愛紅包袋，每人每項限兌換2份，每張發票金額在10元（含）以上，數量有限。
民眾可至新竹縣政府稅務局1樓服務台及竹東分局服務台進行兌換，平日兌換時間為早上8點30分至中午12點及下午1點至5點，假日只有新竹縣政府稅務局可兌換，時間為早上9點下午3點。詢問電話：0800-366969或（03）5518141#220~222。
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