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桃園巨蛋2.0完工 明年1月迎新職籃P+聯盟開打

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館歷經1年多整修已在近日完工，明年初將有新職籃賽事在館內開打。圖／桃園市工務局提供
俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館歷經1年多整修已在近日完工，明年初將有新職籃賽事在館內開打。圖／桃園市工務局提供

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館因建築結構逐漸老化，2年前舉辦SBL賽事時曾發生漏水中斷比賽，破天荒造成SBL賽事延期，歷經1年多整修在近日完工，重新開放舉行大型活動與賽事，由藝人黑人推動的新職籃聯盟P. LEAGUE+將於明年1月3日首度前進桃園巨蛋開打，該場館同時也是璞園建築在該聯盟「桃園領航猿」的主場。

桃園巨蛋開幕迄今逾25年，可容納1萬5千人，館內採用全台唯一的薄膜鋼索懸吊系統，是桃園巨蛋最大特色，由於建築結構漸老化，2018年1月舉行SBL賽事期間發生漏水，造成比賽延期，市府爭取教育部前瞻補助2億元並自籌1.6億元，去年展開修繕。

桃園市立綜合體育館屋頂薄膜結構修繕統包工程由市府體育局委託工務局代辦，工務局指出，該工程與一般新建工程不同，屬「穿西裝改西裝」，特地找回當年建築設計及營造團隊維修，並以新式修繕工法克服技術性問題，大幅降低施工風險，也替公共建設「延壽」，修繕同時也引進現代智慧燈光與音效設備，近日拿下金安獎佳作。

市府體育局指出，桃園巨蛋2.0已在11月份完工，重新開放外界租用，首場活動為國際獅子會300G2區舉辦的獅友趣味運動會，另已在桃園巨蛋連辦25年的靈鷲山水陸空大法會也將在12月份登場，明年初則將首度迎來新職籃聯盟P. LEAGUE+的籃球賽事。

P. LEAGUE+為台灣新成立的男子職業籃球聯盟，由福爾摩沙台新夢想家、臺北富邦勇士、桃園領航猿和新竹攻城獅4支球隊組成，其中「桃園領航猿」球隊由璞園建築成立，主場就設在桃園巨蛋，明年1月3日將正式開打，屆時也將舉行開幕典禮。

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館歷經1年多整修已在近日完工，明年初將有新職籃賽事在館內開打。圖／桃園市工務局提供
俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館歷經1年多整修已在近日完工，明年初將有新職籃賽事在館內開打。圖／桃園市工務局提供

建築 體育 漏水

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