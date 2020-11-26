新竹縣消防局推出2021宣導月曆 展現消防員力與美

新竹縣消防局推出2021年形象宣導月曆，展現消防員的力與美，局長孫福佑今天表示，月曆搭配各式救災救護車輛、裝備器材等，也讓民眾了解消防工作。

孫福佑表示，這次月曆拍攝融入竹縣在地景色，場景有竹北新月沙灣及頭前溪豆腐岩、五峰八仙瀑布、尖石鎮西堡及85大橋、北埔冷泉及森窯等，也行銷新竹縣。

孫福佑說，消防員為準備拍攝，展現好體格，也進行密集訓練長達半年，並搭配嚴格飲食。另外，這次特別安排2名女隊員與2名原住民男隊員，加入拍攝，也成為目光焦點之一。

橫山女分隊長林立忻，與竹東分隊員彭弘傑，在新月沙灣拍攝，呈現水域相關工作；山崎女分隊員石孟屏，與新工分隊員劉威遠在尖石85大橋，呈現雙人垂降及救助精神。

田埔小隊員林浩然為布農族，前往尖石深山鎮西堡拍攝，呈現山域搜救情境；竹北分隊員江肇廉是排灣族，為特種搜救隊及山難搜救隊成員，場景以手持圓盤切割器，於水泥廠拍攝。

孫福佑表示，月曆內容除展現消防成員的力與美，也呈現水域搜救、滅火、救災、防火宣導等。而今天辦理發表會，也邀請縣長楊文科到場宣傳，增加親民宣導力。

民眾憑紙本發票5張可換月曆1份，每人限兌換2份，兌換時間為28日起，可到消防局竹北分隊、竹東分隊、新埔分隊、湖口分隊、山崎分隊等5個分隊兌換，限量換完為止。