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影／苗栗與酷英網合作推專區 縣內學子通過認證有獎勵

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣為提升國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作建置「苗栗專區」，縣長徐耀昌上午到僑育國小參觀孩子學習情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為提升國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作建置「苗栗專區」，縣長徐耀昌上午到僑育國小參觀孩子學習情況。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣教育處為提升縣內國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作，建置「戀練英語苗栗專區」，鼓勵縣內中小學教師及家長引導孩子線上學習，縣長徐耀昌上午到苗栗市僑育國小參觀學生使用酷英網的學習情況，並與酷英網舉行合作簽約儀式，期盼以認證鼓勵的方式，提供縣內學子另一項多元學習方式。

教育處學管科指出，苗栗縣與酷英網從109學年開始合作，規畫每學期建置不同學習區塊，從聽說讀寫各方面增強孩子的英文能力，這學期先規畫2個學習區塊，包括「主題式字彙認證區」及「60句生活美語語音辨識學習區」，鼓勵學生線上自學精進英文，達到標準後由縣府頒發獎狀鼓勵學子，這學期線上認證期間從11月起至12月底，認證網址為https://www.coolenglish.edu.tw/。

簽約儀式上午舉行，僑育國小校長李雯琪和師生安排上酷英網自學的情況，徐耀昌也現場體驗口說生活美語，接受認證評分。

酷英網計畫主持人台師大教授陳浩然指出，酷英網與苗栗縣合作，由縣府規畫不同的學習內容，平台提供後台技術服務，共同嘉惠苗栗縣學子的英文學習，相信未來雙方可不斷建構出好玩有趣的創意合作模式；酷英網2015年成立，提供免費網路學習資源，包括聽力、口說、閱讀、寫作與翻譯、遊戲等，成立至今已超過45.6萬人註冊，逾1825萬使用人次。

教育處長邱廷岳表示，今年因疫情，學習型態出現翻轉，線上學習在教育現場的功能從原先「營養輔助品」變「民生必需品」，縣府和資源豐富的酷英網合作，並透過縣內英資中心及英語輔導團的課程規畫，鼓勵學子自學累積聽說讀寫的基本功，朝英文學習零落差目標前進，也在過程中習慣資訊自學的新型態。

徐耀昌強調，推動雙語教學提升苗栗學子的國際競爭力，一直是縣府的重點工作，希望未來不僅老師帶著孩子在酷英網學英文，也能有更多家長陪孩子一同學英文，成為孩子最佳的終身學習楷模。

僑育國小學生用平板上酷英網學習。記者胡蓬生／攝影
僑育國小學生用平板上酷英網學習。記者胡蓬生／攝影
僑育國小外師指導孩子學習英語。記者胡蓬生／攝影
僑育國小外師指導孩子學習英語。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為提升國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作建置苗栗專區，上午並舉行合作簽約儀式，由縣長徐耀昌(左)與酷英網計畫主持人陳浩然(右)共同簽約。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為提升國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作建置苗栗專區，上午並舉行合作簽約儀式，由縣長徐耀昌(左)與酷英網計畫主持人陳浩然(右)共同簽約。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為提升國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作建置「苗栗專區」，上午並舉行合作簽約儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為提升國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作建置「苗栗專區」，上午並舉行合作簽約儀式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 徐耀昌

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