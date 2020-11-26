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桃市教育局首辦反毒電競比賽 決賽後天啟英高中開戰

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒電競比賽，今天邀請挺進決賽隊伍為賽事宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒電競比賽，今天邀請挺進決賽隊伍為賽事宣傳。記者張裕珍／攝影

一改以往推動反毒教育結合街舞、微電影等形式，桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒電競比賽，須正確回答反毒題目才能報名，吸引196間國高中組隊，歷經激烈初賽廝殺，啟英高中、復旦高中、新屋高中與光啟高中4校學生挺進後天（28日）將登場的決賽，爭取最高2萬元的冠軍獎金。

市府教育局今舉行反毒電競決賽前記者會，邀來4支挺進決賽隊伍高喊隊呼，並分享參賽心得，4支挺進決賽隊伍分為大魔啟英隊（啟英高中）、ALG Team隊（復旦高中）、百獸戰隊（新屋高中）及我家的貓會後空翻隊（光啟高中），都展現必勝決心。

教育局學輔校安室上校軍訓督導曹守全說，首度舉行反毒電競比賽希望鼓勵青少年從事正常休閒娛樂活動，也能融入反毒知識，除了須先觀看反毒教育影片才能完成報名，決賽當天也將舉辦反毒答題摸彩、反毒微電影觀賞、反毒暨全民國防教育攤位宣導等，現場準備switch、機械式電競鍵盤、電競滑鼠等大獎，歡迎大家一起參與。

「拚電競學反毒，有雙倍學習的效果！」來自新屋高中百獸戰隊的楊柏森說，這次的反毒電競比賽很不一樣，學習不少分辨毒品的知識，避免接觸遭受危害；復旦高中ALG Team隊隊長呂紹琦也說，玩手遊同時也強化反毒意識，團隊默契也更好了。

市府教育局指出，初賽共計有國中組85隊、高中職組111隊，總計1176人報名，由於第1次舉辦，並未區分國高中組，最後挺進決賽皆以高中隊為主，明年若繼續辦理將視報名狀況分國、高中組別；決賽將於後天早上9點在啟英高中登場，冠軍2萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元禮券、殿軍5千元禮卷，歡迎老師與家長帶著學生一起到場觀賽。

桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒電競比賽，今天邀請挺進決賽隊伍為賽事宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒電競比賽，今天邀請挺進決賽隊伍為賽事宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒電競比賽，今天邀請挺進決賽隊伍為賽事宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒電競比賽，今天邀請挺進決賽隊伍為賽事宣傳。記者張裕珍／攝影

反毒 教育局 微電影

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