新竹縣政府人事異動 縣議員邱靖雅將辭職加入縣府團隊

新竹縣長楊文科人事內閣大異動，縣議員邱靖雅12月1日將辭職，出任縣府民政處長，原民政處長李安妤則接任文化局長，文化局副局長、祕書也同步改任。楊文科強調，此次任命非政治考量，期望藉由邱靖雅大數據分析、歸納的專業，及時反映輿情。

楊文科表示，此次縣府用人，是為了加強運用行政、為民服務及工程等各方面專才，沒有任何政治操作，而是考量社會多元化，民眾對政府的要求越來越多，只有快速反應，有效率的執行才能符合鄉親的期待降低民怨。政府的決策只有透過大數據的分析來歸納結果，透過輿情的收集才能真正知道政策的優劣，將來會成立決策平台來執行政策，迅速回應民情。

楊文科也說，文化局副局長由縣府工務處工程科科長林益洲調任、秘書由縣府科長羅玉珠調任，文化局新團隊新氣象，局長、副局長上任首件要務就是力拚儘速完成東興圳整體景觀再造工程案及未來新竹縣立總圖書館興建工程案。

對於外界質疑邱靖雅參選誠信，邱靖雅表示，她考慮了半年才決定接受楊文科邀請，因從政11年有感民意代表資源有限，面對監督政府、選民服務的各項工作，常有力有未逮的感慨，盼進入縣府團隊，能直接將民眾期待落實在縣政工作上。