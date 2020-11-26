桃園復興山區抗旱超前部署 全面檢修49處簡易供水設施

桃園市復興區公所評估石門水庫枯水期降雨量，只有歷年平均值的6成甚至更低，不如預期，為防止各部落簡易自來水系統取水處發生水源枯竭情形，開始規畫替代水源，及改善、增加儲水設施。

區長游正英今天表示，周一已經召開「抗旱整備會議」籌備會，秘書、機要秘書及課室主管参加。會中決議加強宣導鄉親節約用水及改變用水習慣，同時盤點簡易自來水數量與設置地點，並規畫簡易自來水系統增設取水口設施及延管等改善工作，儘速召集管委會主委、管理員瞭解需求並研議解決之道。

桃園市復興區雖然距離石門水庫最近，地理位置大部分又位在水源保護區，不過不像市區，缺少完整的自來水供水系統，幾乎都是簡易自來水設施。公所秘書周星文指出，復興區近期降雨不如預期，各部落簡易自來水系統取水處水源有枯竭的虞慮，因此必須超前部署，尋找替代水源及檢查儲水設施，確保抗旱時能發揮作用。

周星文説，復興區有58個部落、49處簡易自來水設施，雖然名字是「簡易」，不過有的供水設施、系統造價上百萬元，各設施都有自來水管理委員會，碰上枯水期，有的設施會面臨水源短缺，管委會必須往上游尋找水源導入簡易自來水設備，讓部落能方便用水。

周星文表示目前有可能要另覓水源的部落為長興、上高繞，一旦沒水可以取用，就要啟動抗旱水塔，還有水車送水，不過目前還不到啟動抗旱水塔的程度，公所會密切注意水情變化。