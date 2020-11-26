快訊

美國、印尼新冠疫情侵台！印尼女有症狀未報 害3友人隔離

桃園復興山區抗旱超前部署 全面檢修49處簡易供水設施

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興區公所日前召開抗旱籌備會議，區長游正英（右）要求先做好49處簡易自來水設施檢修工作，左為秘書周星文。圖／桃園市復興區公所提供
復興區公所日前召開抗旱籌備會議，區長游正英（右）要求先做好49處簡易自來水設施檢修工作，左為秘書周星文。圖／桃園市復興區公所提供

桃園市復興區公所評估石門水庫枯水期降雨量，只有歷年平均值的6成甚至更低，不如預期，為防止各部落簡易自來水系統取水處發生水源枯竭情形，開始規畫替代水源，及改善、增加儲水設施。

區長游正英今天表示，周一已經召開「抗旱整備會議」籌備會，秘書、機要秘書及課室主管参加。會中決議加強宣導鄉親節約用水及改變用水習慣，同時盤點簡易自來水數量與設置地點，並規畫簡易自來水系統增設取水口設施及延管等改善工作，儘速召集管委會主委、管理員瞭解需求並研議解決之道。

桃園市復興區雖然距離石門水庫最近，地理位置大部分又位在水源保護區，不過不像市區，缺少完整的自來水供水系統，幾乎都是簡易自來水設施。公所秘書周星文指出，復興區近期降雨不如預期，各部落簡易自來水系統取水處水源有枯竭的虞慮，因此必須超前部署，尋找替代水源及檢查儲水設施，確保抗旱時能發揮作用。

周星文説，復興區有58個部落、49處簡易自來水設施，雖然名字是「簡易」，不過有的供水設施、系統造價上百萬元，各設施都有自來水管理委員會，碰上枯水期，有的設施會面臨水源短缺，管委會必須往上游尋找水源導入簡易自來水設備，讓部落能方便用水。

周星文表示目前有可能要另覓水源的部落為長興、上高繞，一旦沒水可以取用，就要啟動抗旱水塔，還有水車送水，不過目前還不到啟動抗旱水塔的程度，公所會密切注意水情變化。

石門水庫 抗旱

延伸閱讀

減壓、分區供水影響消防栓 汙水處理廠成打火替代水源

北水公館配水池共構大樓2024年完工 將蓋首座水科學館

超前部署 投資大咖搶先布局後疫情時代

水情吃緊 嘉南地區明年一期稻作停灌

相關新聞

影／竹縣消防猛男月曆發表會 主角脫上衣大秀好身材

新竹縣政府消防局2021年形象宣導月曆，11月28日起開放民眾憑發票兌換，今天搶先在竹北消防分隊舉辦發表會，月曆主角也在...

影／苗栗與酷英網合作推專區 縣內學子通過認證有獎勵

苗栗縣教育處為提升縣內國中小學生英語能力，與教育部國教署Cool English英語線上學習平台「酷英網」合作，建置「戀...

桃市教育局首辦反毒電競比賽 決賽後天啟英高中開戰

一改以往推動反毒教育結合街舞、微電影等形式，桃園市政府教育局今年首度以青少年喜愛的電競手遊為題，舉行「桃園城市傳說」反毒...

新竹縣政府人事異動 縣議員邱靖雅將辭職加入縣府團隊

新竹縣長楊文科人事內閣大異動，縣議員邱靖雅12月1日將辭職，出任縣府民政處長，原民政處長李安妤則接任文化局長，文化局副局...

桃園復興山區抗旱超前部署 全面檢修49處簡易供水設施

桃園市復興區公所評估石門水庫枯水期降雨量，只有歷年平均值的6成甚至更低，不如預期，為防止各部落簡易自來水系統取水處發生水...

新埔張氏家廟修復完工 設立新竹縣首座古蹟兒童故事屋

位於新埔鎮超過百年歷史的張氏家廟，在新竹縣推動新埔宗祠博物館計畫下，終於在日前完成修復，重現百年前的風華，更是新竹縣首座...

減壓、分區供水影響消防栓 汙水處理廠成打火替代水源

水情吃緊，旱災中央災害應變中心宣布嘉南地區明年一期稻作停灌，為避免夜間減壓、分區供水影響消防救火效率，桃園市消防局龜山分...

北區國稅局捐發票換水果月曆超夯 7旬翁讚招財、賺百萬

財政部北區國稅局連年推出捐發票、送月曆活動搶手，今天起在所屬各分局、稽徵所與服務處24個據點開放兌換，湧入人潮，兌換限量6萬6000份

落實交通安全教育 竹市警交通隊繪畫比賽畫作變宣導品

新竹市警察局交通安全繪畫比賽已舉辦9屆，警方會將得獎作品送至各校進行巡迴展覽，搭配觀後心得留言及有獎問答，成為竹市國小學...

青少年館明年2月重啟 大片落地窗景、河畔閱讀好愜意

隱身在新竹市府後街的青少年館建立至今已有近百年歷史，市府今年投入1000多萬元整修，規畫有一大片落地窗景閱讀區，將北大公...

苗栗（火旁）龍結合藝術 發行限量悠遊卡

客委會客庄12大節慶苗栗（火旁）龍，明年結合藝術，首度獲得畫家丘璦珍的「（火旁）龍元宵樂」畫作，授權2021苗栗（火旁）...

桃園市試辦20處 開放小黃臨時下客

桃園不少計程車運將陳情臨停路邊紅、黃線下客，屢遭人照相舉發，有人1天接到3張違停罰單，收入全報銷，市府交通局研商後決定，...

熱門新聞

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

家門前臨停頻遭檢舉罰款近萬 住戶哀求遷移消防栓

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

影／櫻花鉤吻鮭復育地遭越野車隊擅闖 合歡溪步道變車道

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。