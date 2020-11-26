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新埔張氏家廟修復完工 設立新竹縣首座古蹟兒童故事屋

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
張氏家廟重新修復後，將以兒童故事屋的形式對外向民眾開放。圖／縣府提供
張氏家廟重新修復後，將以兒童故事屋的形式對外向民眾開放。圖／縣府提供

位於新埔鎮超過百年歷史的張氏家廟，在新竹縣推動新埔宗祠博物館計畫下，終於在日前完成修復，重現百年前的風華，更是新竹縣首座以宗祠家廟空間，作為兒童活動的故事館；張氏家族表示將於12月12日正式開放，縣府則說明未來開放時間假日上午9點至下午5點，邀請民眾來認識古蹟之美。

張氏家廟始建於1868年，原為2層樓建築，後因乙未戰爭遭日軍焚毀，張氏家族後在1907年重建家廟，成為現今的一堂二橫的宗祠形式，但因超過百年的歲月摧殘，建築逐漸老化，所幸藉由文化資產修復，讓張氏家廟建築煥然一新，更引入故事屋讓老建築與小朋友產生互動。

縣長楊文科表示，新埔鎮街區有陳、林、范、張、劉、朱、蔡等各姓宗祠家廟，張氏家廟受客委會補助、縣府配合與家族自籌總經費近4000萬元進行古蹟修復，再利用定位為「張爺爺兒童故事屋」，希望傳統文化的保存能向下扎根、開花結果。

為了迎接開館，從12月6日開始，就有由新埔在地藝術家張秉豐帶領學童進行繪畫老建築的活動，也有說故事團隊「磚木取夥」到場進行兒童藝術教育活動，帶領學童共讀繪本；14日及17日則將舉行戶外實境遊戲，讓參加民眾能透過遊戲，認識客家特色節日與傳說故事；18日則將舉行傳統曬穀文化體驗活動。

張氏家廟12月12日正式開館後，開館時間為每周六日上午9時至12時、下午2時至5時；室內空間分為講古房、記憶房、場景房、回音房、工藝萬花筒等5個主要單元，以一段段的故事情境，結合互動展版與多媒體互動呈現，訴說新埔從何而來、張家家族記憶故事、家廟的祭儀與建築、新埔的市街風華與產業，完整呈現新埔的歷史、地理、文化及特產。

家廟分為5個展示空間，將藉由故事訴說新埔及張氏家族的歷史。圖／縣府提供
家廟分為5個展示空間，將藉由故事訴說新埔及張氏家族的歷史。圖／縣府提供
有上百年歷史的新埔張氏家廟，不僅傳承宗族的記憶，更承載新埔歷史脈絡的演進。圖／縣府提供
有上百年歷史的新埔張氏家廟，不僅傳承宗族的記憶，更承載新埔歷史脈絡的演進。圖／縣府提供

建築 修復 新竹

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