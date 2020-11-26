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減壓、分區供水影響消防栓 汙水處理廠成打火替代水源

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
消防取用汙水處理廠放流水，作為水情嚴峻時替代水源。圖／消防提供
消防取用汙水處理廠放流水，作為水情嚴峻時替代水源。圖／消防提供

水情吃緊，旱災中央災害應變中心宣布嘉南地區明年一期稻作停灌，為避免夜間減壓、分區供水影響消防救火效率，桃園市消防局龜山分隊與龜山工業區汙水處理廠合作，水情嚴峻時將取用工業放流水作救災用水，消防員今赴工業區和廠方協調，規畫取水地點、路線，一有需求就能馬上取用。

龜山分隊長張侃峯表示，目前桃園市水情燈號為黃燈，實施第一階段夜間減壓供水，為防範旱情持續水源不足，考量龜山工業區汙水處理主要處理龜山工業區工業用水，淨化後放流至南崁溪，每小時約100公噸放流量，每日總排放量達7000噸。

分隊今和廠方協調，考量未來若水情持續嚴峻，影響第一線救火用水，就會赴汙水處理廠取用放流水作為替代用水，今除了確認取水地點、路線並實施演練，確保取用過程順暢不影響救災。

張指出，一般救災仰賴水庫車、水箱車第一時間到場灌救，同時會連接現地的消防栓持續供水，不過消防栓管線來源是自來水，因此缺水實施夜間減壓、分區供水，就會直接影響取用水源時機，必須提前尋找替代水源如汙水處理廠、備用水井等。

他表示，隊上最大型的水庫車容量12公噸，平時均保持在滿水狀態，出勤時遇到大火以2線全力灌救，水量大約可支援10至15分鐘，而一般水箱車、小水箱車，容量各為3噸、1噸，全力出水時大約5分鐘內就會用完。

因此搶救火場時，除派1輛水箱車當攻擊車灌救，中間由水庫車當水源，除連接消防栓供水，還會再派其他水箱車尋找水源，若面民消防栓水源不足，取用汙水處理廠放流水是重要替代方案。

消防取用汙水處理廠放流水，作為水情嚴峻時替代水源。圖／消防提供
消防取用汙水處理廠放流水，作為水情嚴峻時替代水源。圖／消防提供
消防取用汙水處理廠放流水，作為水情嚴峻時替代水源。圖／消防提供
消防取用汙水處理廠放流水，作為水情嚴峻時替代水源。圖／消防提供

水庫 消防員 大火

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