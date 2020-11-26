北區國稅局捐發票換水果月曆超夯 7旬翁讚招財、賺百萬

財政部北區國稅局連年推出捐發票、送月曆活動搶手，今天起在所屬各分局、稽徵所與服務處24個據點開放兌換，湧入人潮，預估6萬6000份1天就會發完；今年以「金牛舞春」為題設計水果月曆，並邀來書法家題字、融入稅務宣導等，76歲的林豐彬是水果月曆「鐵粉」，6點多就來排隊，讚許水果月曆帶財，每天出門都拜，讓他賺大錢。

北區國稅局今年推出水果月曆印製精美，每月搭配不同水果、吉祥語及稅務宣導詞，還附製2張「金牛迎春」、「祥燕納福」2副春聯，讓民眾可以除舊布新，月曆吉祥語與春聯題字，則是請到新竹知名書法家賴煥琳揮毫墨寶，值得珍藏。

北區國稅局與所轄各據點開放兌換，民眾只要捐出今年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，即可兌換1份水果月曆，月曆中還夾送2張稅務DM，宣導發票存載具、聰明退稅、報稅好幫手等最新稅務資訊。

北區國稅局今天也在大廳舉行水果月曆兌換活動記者會，邀來賴煥琳現場揮毫大型春聯，為活動增添喜氣，局長王琇忠說，水果月曆很受歡迎，一早就有民眾排隊，捐發票做公益相當有意義，還能領到精美實用的月曆，一舉數得，很感謝民眾踴躍參與。

今年76歲的林豐彬老先生連續5年「搶頭香」，今天一早6點半就請朋友載他，從台北住家到位在桃園的北區國稅局捐發票兌換水果月曆，排隊多次換了8份水果月曆，他開心地分享，「水果月曆印製精美、帶來財富，是一份招財月曆！」

林豐彬說，北區國稅局風水好，每年換得的水果月曆更能帶來財運，他將水果月曆放在家中財位，也依據個人生肖準備招財物品，「每天出門前一定會向水果月曆鞠躬」，財運滾滾來，最近光是台積電股票大漲，就讓他一口氣賺了200多萬元呢！