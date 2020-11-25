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德經處長、英駐台代表接力訪桃 鄭文燦談合作加深情誼

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
德國在台協會處長王子陶（左）準備貝多芬250周年紀念音樂盒送給桃園市長鄭文燦（中），祝桃園與德國的友誼如歡樂頌，圖右者為德國經濟辦事處處長林百科。圖／桃園市政府秘書處提供
德國在台協會處長王子陶（左）準備貝多芬250周年紀念音樂盒送給桃園市長鄭文燦（中），祝桃園與德國的友誼如歡樂頌，圖右者為德國經濟辦事處處長林百科。圖／桃園市政府秘書處提供

德國經濟辦事處今天在桃園舉辦德商CEO午餐會，市長鄭文燦親自出席，還以「看好台灣、選擇桃園，開創經貿合作契機」為題演講，盼桃園與德商能有更緊密夥伴關係，英國在台辦事處代表唐凱琳駐台將期滿離任，今天也到桃園拜會鄭文燦，由於明年全球氣候峰會在蘇格蘭，唐也歡迎鄭市長率團參加，期望台、英友好情誼不中斷。

鄭文燦中午受邀出席德國經濟辦事處暨德商CEO桃園午餐會，演講介紹桃園的產業動態，現有32處工業區，目前著手推動7+2產業專區，發展低汙染、低耗能、低用水及高附加價值的三低一高產業聚落，也設立一站式投資服務，提供德商優質投資環境。

「看好台灣、投資桃園，就是現在！」鄭也提到，目前有許多德國企業選擇設廠在桃園，尤其桃園是國門之都，連結亞洲各大城市，不僅是亞太樞紐，也具備海空雙港優勢， 2020年永續城市評比，桃園經濟力指標為六都第一，歡迎德商加碼投資桃園。

德國經濟辦事處處長林百科、德國在台協會處長王子陶等人出席，王說，來到桃園很像回到家鄉法蘭克福，雖非首都但都是機場所在地，產業發展相近，台灣與歐洲經貿關係穩健，德商提升投資動能同時致力於永續發展，期待與桃園建立長期經貿合作。

鄭文燦外交友好互動馬不停蹄，今天下午也在市府接見即將離任的英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton），鄭期盼唐代表返國後，台、英友好情誼不中斷，還貼心準備唐凱琳2017年首訪桃園時拜會照片當作離別禮物，也祝唐代表一路順風。

唐凱琳2016年來台赴任，12月將離任，走訪台灣許多鄉鎮體驗在地風土民情、美食，唐凱琳拜會時也回憶過去鄭市長首次在倫敦見面，和鄭市長即有良好互動，在台期間曾到桃園參加大使日棒球賽事活動，留下深刻印象，更對台灣防疫成功相當稱許。

鄭文燦與唐凱琳今天也針對環境永續議題交流，鄭說，永續發展目標SDGs是桃園城市的治理方針，桃園是全球第17個主動發表自願檢視報告（VLR）的城市；唐也提及，英國致力解決氣候變遷對環境的影響，目標是在2050年前把碳排放降至淨零碳排。

桃園市政府秘書處處長顏子傑說，英國牛津市欲與台灣締結姊妹市，市府也正積極爭取，希望在教育、醫療等議題進行交流，也期盼英國在台辦事處能給予協助與支持。

桃園市長鄭文燦今天受邀出席德國經濟辦事處暨德商CEO桃園午餐會，鄭市長以「看好台灣、選擇桃園，開創經貿合作契機」為題演講。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市長鄭文燦今天受邀出席德國經濟辦事處暨德商CEO桃園午餐會，鄭市長以「看好台灣、選擇桃園，開創經貿合作契機」為題演講。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市長鄭文燦（右）今天特別準備英國在台辦事處代表唐凱琳（左）2017年首訪桃園時拜會照片當作離別禮物。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市長鄭文燦（右）今天特別準備英國在台辦事處代表唐凱琳（左）2017年首訪桃園時拜會照片當作離別禮物。圖／桃園市政府秘書處提供
英國在台辦事處代表唐凱琳（左三）駐台期滿離任前夕拜會桃園市長鄭文燦（左四）。圖／桃園市政府秘書處提供
英國在台辦事處代表唐凱琳（左三）駐台期滿離任前夕拜會桃園市長鄭文燦（左四）。圖／桃園市政府秘書處提供

鄭文燦 德國

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