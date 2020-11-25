快訊

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

假新聞關三天？社維法管謠言，維護秩序或寒蟬效應？

新竹縣明年度總預算通過三讀 歲入歲出創新高

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議會今天三讀通過新竹縣政府明年度總預算案，縣長楊文科（中）向議長張鎮榮（右）、副議長王炳漢（左）致謝。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議會今天三讀通過新竹縣政府明年度總預算案，縣長楊文科（中）向議長張鎮榮（右）、副議長王炳漢（左）致謝。記者陳斯穎／攝影

新竹縣議會今天三讀通過新竹縣政府明年度總預算案，明年度總預算歲出、歲入均編列303.51億元，較今年度成長16.54億元，整體預算成長5.76%，以教育文化、社會福利占近6成，歲入歲出雖創新高，卻也維持平衡，未增加舉債。

新竹縣議會表示，根據審查結果，縣府預算成長的原因，均為各項建設所需，有其必要性與合理性，至於少數議員提出「為刪而刪」的建議，對於縣政建設無所助益，議員的職責是監督縣府是否浮編預算，以及通過預算有無確實執行為民謀福祉，而不是以刪除預算多少。

縣議會強調，將持續秉持監督縣府預算執行及各項施政等職責，再依據縣府各局處執行明年總預算成效，做為明年審查下一年度總預算審查時的依據，為縣民確實把關。

新竹縣政府主計處表示，明年度總預算案歲出項目中，以教育科學文化支出編列127億2740萬2000元，占41.93%，居首位；一般政務支出編列47億188萬7000元，占15.49%，居第2位；社會福利支出編列45億3011萬6000元，占14.93%，居第3位；經濟發展支出編列38億364萬元，占12.53%，居第4位。

整體分析新竹縣明年的歲入來源，主要還是靠「補助及協助收入」為多，共有146億6545萬8000元，占整體預算的48.32%。稅課收入其次，預估這部份有109億9622萬9000元，大概占36.23%，其他收入22億8589萬8000元，占7.53%是第3位，財產收入9億5936萬4000元占3.16%是第4。

新竹

延伸閱讀

烏魚正逢產季 竹縣烏魚節28日竹北拔仔窟登場

史上最大規模社宅興建啟動 花敬群：低建蔽作鄰里公園

新竹縣竹北市公所購置掃街車 道路清潔更有效率

新竹縣理事長盃羽球賽今開打 上百選手揮拍較勁

相關新聞

桃園跨年晚會防疫作戰 入場人數將採總量管制

為防堵新冠肺炎疫情，秋冬防疫專案將於12月啟動，出入8大場所須強制戴口罩，戶外公眾集會活動則建議採人數總量管制，桃園市政...

新竹縣明年度總預算通過三讀 歲入歲出創新高

新竹縣議會今天三讀通過新竹縣政府明年度總預算案，明年度總預算歲出、歲入均編列303.51億元，較今年度成長16.54億元...

快速協尋心智障礙者指紋捺印建檔 苗栗完成逾400人

苗栗縣政府為防止身心障礙者走失，社會處與縣警局鑑識科合作免費為縣內身障者捺印指紋建檔，從11月迄今已完成縣內7家身障機構...

烏魚正逢產季 竹縣烏魚節28日竹北拔仔窟登場

新竹地區烏魚養殖場集中在新竹縣竹北市，目前正逢產季，今年產量預估13萬尾，除了加工製成的烏魚子，業者也研發多道烏魚料理，...

內灣老街停車場、堤岸步道改善動工 欲提升觀光品質

新竹縣橫山鄉內灣風景區向來是民眾旅遊熱點，每年吸引超過160萬人次的觀光人潮，但遊客主要活動的遊覽區域大多僅限老街周遭，...

竹市「首座」環保商圈 來城隍廟消費也愛地球

為減少一次性容器的垃圾量，新竹市環保局加強落實垃圾減量政策，今年月起陸續推動「2020新竹市減塑生活運動」三部曲，今宣布...

「自動鼻咽採檢機器人」採檢新冠肺炎安全又精準

為保護醫護人員，在採檢新冠肺炎時不暴露在高危險環境，中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，申請「自動鼻咽採檢機器人」台...

新豐千人焢窯28日登場 來看波斯菊向日葵花海

新竹縣新豐鄉公所為推廣在地優質的稻米、地瓜等農特產品， 11月28日將在新豐鄉長春路137巷旁農田，辦理稻米產業文化暨花...

苗栗縣向菸說不競賽 6個月成功戒菸獎5萬元得主抽出

苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀...

小黃停紅線下客屢遭檢舉 桃園試辦20處開放臨時下客

桃園不少計程車運將陳情，臨停路邊紅、黃線下客，卻屢遭檢舉達人照相舉發違規停車，有小黃運將1天就接到3張罰單，1天跑車收入...

桃園長者三節金明年降為2000 復興區長：其他福利不減

桃園市明年「老年市民三節禮金」確定從2500元減少為2000元，而且排富，復興區區長、代表還是民選，雖然公所可以自籌預算...

旅客不迷路 竹市145處指標導覽系統進駐街角　

新竹市長林智堅重視公共美學，打造統一指標導覽系統，今宣布市區包括火車站、舊城區、新竹公園周邊各大路口與觀光景點共145處...

熱門新聞

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

明倫社會住宅3房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

盧秀燕怨中捷「兩男人幹的！」柯文哲：歹勢 負責到底

新城橋通不了車！民代爆施工單位為得獎 完工一再跳票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。