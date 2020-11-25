新竹縣明年度總預算通過三讀 歲入歲出創新高

新竹縣議會今天三讀通過新竹縣政府明年度總預算案，明年度總預算歲出、歲入均編列303.51億元，較今年度成長16.54億元，整體預算成長5.76%，以教育文化、社會福利占近6成，歲入歲出雖創新高，卻也維持平衡，未增加舉債。

新竹縣議會表示，根據審查結果，縣府預算成長的原因，均為各項建設所需，有其必要性與合理性，至於少數議員提出「為刪而刪」的建議，對於縣政建設無所助益，議員的職責是監督縣府是否浮編預算，以及通過預算有無確實執行為民謀福祉，而不是以刪除預算多少。

縣議會強調，將持續秉持監督縣府預算執行及各項施政等職責，再依據縣府各局處執行明年總預算成效，做為明年審查下一年度總預算審查時的依據，為縣民確實把關。

新竹縣政府主計處表示，明年度總預算案歲出項目中，以教育科學文化支出編列127億2740萬2000元，占41.93%，居首位；一般政務支出編列47億188萬7000元，占15.49%，居第2位；社會福利支出編列45億3011萬6000元，占14.93%，居第3位；經濟發展支出編列38億364萬元，占12.53%，居第4位。

整體分析新竹縣明年的歲入來源，主要還是靠「補助及協助收入」為多，共有146億6545萬8000元，占整體預算的48.32%。稅課收入其次，預估這部份有109億9622萬9000元，大概占36.23%，其他收入22億8589萬8000元，占7.53%是第3位，財產收入9億5936萬4000元占3.16%是第4。