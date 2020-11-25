苗栗𪹚龍結合藝術元素 限量版悠遊卡供收藏

客庄12大節慶苗栗𪹚龍明年將結合藝術，苗栗市公所取得畫家丘璦珍授權，使用客委會台灣客家文化館典藏「𪹚龍元宵樂」創作，供主視覺使用，並限量製作300張悠遊卡，明年2月27日𪹚龍之夜活動前打卡索取，兼具收藏價值及意義。

2021年苗栗𪹚龍系列活動，2月20日祥龍點睛，26日踩街，27日𪹚龍之夜，28日化龍返天，苗栗市長邱鎮軍說，市公所取得丘璦珍授權，主視覺使用「𪹚龍元宵樂」創作，呈現𪹚 龍文化及藝術底蘊，也會運用在𪹚龍限量發行的悠遊卡，藝術加分增添收藏價值及意義。

市公所今天辦理授權儀式，丘璦珍分享，她小時候寒暑假到外婆家玩，開心騎腳踏車載著表弟、表妹在田埂路上，童年記憶在心裡萌芽，2015年開始苗栗系列創作，從家鄉畫起，元宵節𪹚龍民俗是其中一環，她拍了許多照片，收藏再編排2度創作，用了許多媒材，加上對比色彩，變成另外一種風格的樣貌。

丘璦珍表示，她喜歡神獸龍，參加𪹚龍系列活動，她也創作畫了許多龍，這次授權作品結合節慶民俗，更是與有榮焉，希望透過視覺設計，與民眾展開一場節慶藝文的對話。

市公所指出，根據授權「𪹚龍元宵樂」主視覺使用在海報，及摺頁、宣傳單、邀請函、悠遊卡等，衍生性文宣品，及臉書、廣告等，其中，悠遊卡限量300張，將於2月27日𪹚龍之夜活動前打卡索取，屆時用預發號碼牌控管人數。