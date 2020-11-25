快速協尋心智障礙者指紋捺印建檔 苗栗完成逾400人

苗栗縣政府為防止身心障礙者走失，社會處與縣警局鑑識科合作免費為縣內身障者捺印指紋建檔，從11月迄今已完成縣內7家身障機構逾400人，下一階段將針對居住社區的身障者進行宣導，盼透過這項服務幫助到身障者家庭；苗栗縣長徐耀昌上午前往後龍鎮新苗教養院，關切為56名院生完成捺印指紋的服務，希望日後如有走失意外，都能快速幫他們找到安心回家的路。

縣府社會處指出，苗栗縣身心障礙者有3萬4000多人，第1類心智障礙者占9.1%，約3100人，縣府今年10月起與鑑識科合作展開縣內身障機構安置院生指紋捺印服務，至今天已陸續完成7家機構的心智障礙者的指紋建檔；心智障礙者常因表達能力不良，一旦走失和親友失聯，常難以找到回家的路，必須耗費時間協尋，家屬更是焦急，透過捺印指紋與電腦建檔，警方遇到走失的身心障礙者能迅速比對身分，協助他們安全回家，也降低社會成本。

由於心智障礙者走失機率比其他障礙類別高，徐耀昌指示社會處提供「幸福苗栗為你指路」服務，第1階段先針對縣內7家身障機構院生進行指紋採集，第2階段實施對象為居住社區的身心障礙者，接獲相關宣導、文宣等管道得知者可逕洽苗栗縣警察局鑑識科或各警分局偵查隊辦理。