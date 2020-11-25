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桃園跨年晚會防疫作戰 入場人數將採總量管制

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府年底將辦大型跨年晚會，現場因應疫情規畫1入口、4出口，入場一律戴口罩、量額溫。圖／桃園市政府提供
桃園市政府年底將辦大型跨年晚會，現場因應疫情規畫1入口、4出口，入場一律戴口罩、量額溫。圖／桃園市政府提供

為防堵新冠肺炎疫情，秋冬防疫專案將於12月啟動，出入8大場所須強制戴口罩，戶外公眾集會活動則建議採人數總量管制，桃園市政府年底將辦大型跨年晚會，現場因應疫情規畫1入口、4出口，入場一律戴口罩、量額溫，有鑒於去年跨年湧入逾10萬人，初步規畫跨年當天最多開放5萬人同歡，不過場地容留量疏密有別，數字還要再精算。

中央流行疫情指揮中心將於12月1日至明年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，規定出入各類醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構等8大場所應配戴口罩，同時加強邊境防疫、醫療應變等各項防疫措施。

市長鄭文燦今天主持市政會議，提到屆時出入8大場所應戴口罩，將以先行勸導方式辦理，民眾如未戴口罩且屢勸不聽者，再由場所目的事業主管機關移送行為人資料及違規事證至衛生局裁處，違者依傳染病防治法裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

市府衛生局長王文彥也報告說明，因應秋冬防疫專案，人潮聚集的戶外場所或是戶外進行的公眾集會場所，建議採人數總量管制方式進行管控，主辦單位應參考「COVID-19武漢肺炎因應指引:公眾集會」，評估風險及制定相關防疫應變計畫。

2021年桃園跨年晚會「桃樂園Wonderland」將於12月31日登場，因應秋冬防疫專案上路，市府觀旅局也正在擬定總量管制等防疫計畫，局長楊勝評說，跨年活動比照先前在同場地舉辦的萬聖節晚會，入場者一律戴口罩、量額溫，並將祭出總量管制。

楊進一步說明，去年桃園跨年晚會同樣在高鐵站前廣場舉行，當時湧入10萬人，目前初步規畫今年容留人數不超過5萬人，但因參與者來來去去，且正常會集中在中間區域，兩側人潮相對較少，具體容留數據還需要再精算，待完成規畫後才會定案。

至於跨年活動場地也因防疫需求，規畫單一入口，以利掌控人數並要求戴口罩、量額溫，至於出口則會有4處，疏散安全沒有問題。

2021年桃園跨年晚會「桃樂園Wonderland」今年邀來吳姍儒（Sandy）與阿Ken擔任主持人，卡司預計將有18組藝人接力演出，已確定會有八三夭、動力火車等團體，完整卡司名單將於12月8日的記者會對外公布。

跨年晚會 口罩 衛生局

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