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烏魚正逢產季 竹縣烏魚節28日竹北拔仔窟登場
新竹地區烏魚養殖場集中在新竹縣竹北市，目前正逢產季，今年產量預估13萬尾，除了加工製成的烏魚子，業者也研發多道烏魚料理，推廣在地美食，28日將在竹北市拔仔窟烏魚養殖區，舉辦烏魚產業文化推廣活動，除了促銷外，還推出烏魚親子DIY闖關、烏魚子、一夜乾、烏魚子飯糰製作、餵食體驗等活動，邀請民眾一起來品嘗新竹特有「九降風烏魚子」。
新竹區漁會總幹事童錦杰表示，每條烏魚養成至少需要3年，算是一項高風險產業，新竹縣大部分是小規模養殖漁戶，養殖面積共約60公頃，今年受疫情影響，整個市場進入停滯，烏魚價格稍微滑落，加上產銷班人員老化、人力等成本增加等因素，對養殖戶生計造成影響，歡迎本周六民眾來拔仔窟，用新台幣下架產品，力挺在地漁業永續發展。
農業處長范萬釗表示，新竹因為地理緯度最北及九降風氣候條件，孕育出獨特風味烏魚子，曾獲全國十大金鑽烏魚子及優質烏魚子兩項大獎，是新竹縣最佳的伴手禮之一。
新竹縣政府、水試所及防治所，也積極輔導推動烏魚產銷履歷建置、產品生產溯源、採捕前藥物檢驗、AI智慧管理、無毒環境、生態養殖法等措施，更積極導入無毒環境、生態養殖的教育，讓民眾買的放心、吃的安心。
今年活動除了烏魚、水產促銷及烏魚料理饗宴，更特別推出「烏魚親子DIY闖關」、「烏魚小教室」、「烏魚子、一夜乾、烏魚子飯糰製作」、「餵食體驗」、「免費嚐烏魚米粉」及海巡署精采成果展示等。其中，烏魚親子DIY闖關活動名額有限，歡迎民眾線上報名，詳情可上Accupass 活動通搜尋「烏金洄游擊樂慢活」(https://www.accupass.com/event/2010280930472240986380)。
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