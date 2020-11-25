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內灣老街停車場、堤岸步道改善動工 欲提升觀光品質

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
內灣老街油羅溪堤岸步道因年久失修，希望透過改善工程吸引遊客停留。圖／縣府提供
內灣老街油羅溪堤岸步道因年久失修，希望透過改善工程吸引遊客停留。圖／縣府提供

新竹縣橫山鄉內灣風景區向來是民眾旅遊熱點，每年吸引超過160萬人次的觀光人潮，但遊客主要活動的遊覽區域大多僅限老街周遭，縣府為了吸引民眾能前往老街附近的親水公園、油羅溪畔，擴大觀光區域，今天上午宣布將耗資1500萬元，更新老舊步道設施，並舉行動土典禮，未來有望延伸老街觀光擴張。

縣府交旅處表示，內灣老街的旅遊觀光已是橫山鄉重要的經濟活動，遊客前來除了可以感受內灣線美景，還能回味台灣本土漫畫發展史，更有許多知名的客家文化景點及客庄料理，但同樣具有觀光價值的親水公園、內灣吊橋等，卻常常被忽略。

為了擴大老街旅遊範圍，地方預計編列690萬元，加上交通部觀光局補助810萬元，以總工程經費1500萬元預算，將花費150天的工期，針對內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場等老舊設施，進行環境設施更新。

縣府表示，內灣老街外圍的親水公園、內灣吊橋及油羅溪旁的堤頂步道景色優美，是推薦遊客前去行走的區域，藉由改善工程計畫，希望透過切合真實需求的建設項目提升公共環境品質，拉抬內灣觀光價值，改善工程則預計明年上半年完工啟用。

25日上午新竹縣政府宣布內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫動工，將花1500萬元、5個月時間完工。圖／縣府提供
25日上午新竹縣政府宣布內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫動工，將花1500萬元、5個月時間完工。圖／縣府提供
堤岸步道完工後模擬圖；將採地方元素，以及休憩設施，吸引老街遊客也能前來。圖／縣府提供
堤岸步道完工後模擬圖；將採地方元素，以及休憩設施，吸引老街遊客也能前來。圖／縣府提供

內灣 老街 吊橋

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