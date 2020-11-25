聽新聞
test
0:00 / 0:00
內灣老街停車場、堤岸步道改善動工 欲提升觀光品質
新竹縣橫山鄉內灣風景區向來是民眾旅遊熱點，每年吸引超過160萬人次的觀光人潮，但遊客主要活動的遊覽區域大多僅限老街周遭，縣府為了吸引民眾能前往老街附近的親水公園、油羅溪畔，擴大觀光區域，今天上午宣布將耗資1500萬元，更新老舊步道設施，並舉行動土典禮，未來有望延伸老街觀光擴張。
縣府交旅處表示，內灣老街的旅遊觀光已是橫山鄉重要的經濟活動，遊客前來除了可以感受內灣線美景，還能回味台灣本土漫畫發展史，更有許多知名的客家文化景點及客庄料理，但同樣具有觀光價值的親水公園、內灣吊橋等，卻常常被忽略。
為了擴大老街旅遊範圍，地方預計編列690萬元，加上交通部觀光局補助810萬元，以總工程經費1500萬元預算，將花費150天的工期，針對內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場等老舊設施，進行環境設施更新。
縣府表示，內灣老街外圍的親水公園、內灣吊橋及油羅溪旁的堤頂步道景色優美，是推薦遊客前去行走的區域，藉由改善工程計畫，希望透過切合真實需求的建設項目提升公共環境品質，拉抬內灣觀光價值，改善工程則預計明年上半年完工啟用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言