內灣老街停車場、堤岸步道改善動工 欲提升觀光品質

新竹縣橫山鄉內灣風景區向來是民眾旅遊熱點，每年吸引超過160萬人次的觀光人潮，但遊客主要活動的遊覽區域大多僅限老街周遭，縣府為了吸引民眾能前往老街附近的親水公園、油羅溪畔，擴大觀光區域，今天上午宣布將耗資1500萬元，更新老舊步道設施，並舉行動土典禮，未來有望延伸老街觀光擴張。

縣府交旅處表示，內灣老街的旅遊觀光已是橫山鄉重要的經濟活動，遊客前來除了可以感受內灣線美景，還能回味台灣本土漫畫發展史，更有許多知名的客家文化景點及客庄料理，但同樣具有觀光價值的親水公園、內灣吊橋等，卻常常被忽略。

為了擴大老街旅遊範圍，地方預計編列690萬元，加上交通部觀光局補助810萬元，以總工程經費1500萬元預算，將花費150天的工期，針對內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場等老舊設施，進行環境設施更新。