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竹市「首座」環保商圈 來城隍廟消費也愛地球

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
店家熱情響應有好商圈活動。圖／市府提供
店家熱情響應有好商圈活動。圖／市府提供

為減少一次性容器的垃圾量，新竹市環保局加強落實垃圾減量政策，今年月起陸續推動「2020新竹市減塑生活運動」三部曲，今宣布再辦理PART3第3場，與新竹市都城隍廟完成打造竹市「首座」環保商圈，活動即日起開始推動，共計23家商家參與，推出「自備環保餐具享優惠」及「網路打卡送好禮」兩種好康，歡迎民眾踴躍光臨城隍廟環保商圈，友善地球環境。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，城隍廟商圈環保意識強，很榮幸成為竹市「首座」環保商圈，小吃攤商內用皆以重複清洗餐具盛裝食物，裝設油脂截流設施，餐飲廢污水集中傾倒排出，徹底改善水溝油泥堆積。公用照明都汰換成低耗能LED燈具，而且大幅改善修建公廁，打破商圈公廁又黑又髒的刻板印象。

環保局長江盛任說，城隍廟商圈為竹市代表性商圈，本次成功轉型為環保商圈，環保局針對油煙量較大的攤商補助設置靜電處理機，以降低空氣污染，在商圈內設置一台「環保袋自動租借機」，提供「投幣式、袋分尺寸」服務，10元押金租借1只購物袋。

同時，也在商圈出入口處設置資源回收分類桶，讓民眾可隨手做好垃圾分類。另商圈周遭店家配合飲料杯租借服務，民眾可享「甲地借乙地還、你租我洗」的便利措施。

江盛任說，「自備環保餐具享優惠」活動期間即日起至12月15日，民眾點餐內用或外帶，凡自備非一次性容器，供店家盛裝食物，即獲精美環保小禮一份。「網路打卡送好禮」活動期間為即日起至12月4日止，民眾於攤位前打卡並標記「有好商圈新竹市城隍廟」，出示給駐點人員確認，可獲限量環保飲料杯套一份。

江盛任補充，「2020新竹市減塑生活運動」三部曲9月推出為期1個月的「PART1-減塑多1點」快閃減塑活動，自備使用容器、餐具及環保袋，兌換7-ELEVEN商品卡100元，獲得2800人次熱情響應。11月6日推動減塑生活運動PART2「有好風器」活動，共計20家飲料店參與，採「容器租借」及「自備容器」兩種優惠方式，「容器租借」至12月6日，集滿6點兌換店家折價券30元，「自備容器」至明年5月31日，集滿6點兌換統一超商商品卡50元，「有好風器」活動仍進行中，歡迎民眾參加。活動資訊可查詢海報或新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

民眾自備容器參與活動。圖／市府提供
民眾自備容器參與活動。圖／市府提供

新竹 城隍廟 餐具

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