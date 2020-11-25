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「自動鼻咽採檢機器人」採檢新冠肺炎安全又精準
為保護醫護人員，在採檢新冠肺炎時不暴露在高危險環境，中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，申請「自動鼻咽採檢機器人」台灣衛福部臨床實驗，10月底已完成臨床實驗，目前正評估在中醫大新竹附醫使用，並採檢流程標準化，保護醫護人員和醫療資源。
中醫大新竹附醫表示，新冠肺炎疫情蔓延，民眾到醫院採檢時，醫護人員須穿戴隔離衣再用採檢棒，在民眾鼻咽或口咽採檢，在採檢的過程醫護人員暴露在高危險環境中。
中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，「自動鼻咽採檢機器人」由院方和生醫園區鈦隼生物科技合作，他是「自動鼻咽採檢機器人」台灣衛福部臨床實驗申請案總主持人，2020年10月底完成「自動鼻咽採檢機器人」的臨床實驗，每個案件都符合採檢標準。
透過機器人的採檢，視覺辨識系統快速測量鼻翼至耳垂的距離，確定採檢的精準度、依照人體解剖學，機器人手臂定位後，精確及穩定的夾取棉棒，並緩慢旋轉進入鼻咽取得採檢，全程時間需約5分鐘。
中醫大急診醫學科主任游俊豪表示，使用「自動鼻咽採檢機器人」採檢新冠肺炎檢體，除可減少醫護人員接觸傳染病毒，還可將採檢的流程標準化並設定SOP，透過高科技技術來節省醫護人員花費在採檢的體力跟精力，讓精準度更提升，避免偽陰性的產生。
鈦隼執行長陳階曉指出，台灣目前疫情的狀況穩定，但境外移入的案件仍然很多，為了保護國家人民、守護國家大門，醫護人員的健康更為重要，「自動鼻咽採檢機器人」不只有適合在醫院使用，像是未來在機場可以協助醫護人員執行大量採檢。
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