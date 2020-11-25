新豐千人焢窯28日登場 來看波斯菊向日葵花海

新竹縣新豐鄉公所為推廣在地優質的稻米、地瓜等農特產品， 11月28日將在新豐鄉長春路137巷旁農田，辦理稻米產業文化暨花海地瓜節系列活動，歡迎大小朋友一起來參加千人焢窯，體驗農村生活，欣賞長春路附近種植面積5公頃的波斯菊及向日葵花海。

新豐鄉公所表示，新豐種植的地瓜品種以台農57、66、72等最受歡迎，每年產值約2000萬，此次系列活動從11月23日一直到12月6日，除了廣受鄉親歡迎的焢窯及農村體驗外，並結合在地農友、美食、工藝等商家共同參與，推出「新豐鄉美食景點地圖」，辦理為期2周的優惠活動，歡迎大家一起發現不一樣的新豐。

另外，明新科技大學也搭配地瓜節活動，28日當天在校內廚藝教室，舉辦「明新第一屆國際廚藝模擬大賽」，將提供50斤新豐在地產的台農57地瓜為主要食材，結合國際廚藝大賽積分賽制，提供全國大專院校、高中職相關科系學生展現廚藝的展演平台，並邀請型男主廚陳鴻擔任主持人及評審之一，不但為新豐農產品推廣知名度，也培養學生對烹飪技能藝術的提升。