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苗栗縣向菸說不競賽 6個月成功戒菸獎5萬元得主抽出

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主，上午抽出的獎項有 6大類共63個獎項。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主，上午抽出的獎項有 6大類共63個獎項。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主，其他獎項還包括參加獎、3個月成功戒菸獎、成功戒菸獎及團體獎等6大獎項；徐耀昌並分享自身戒菸12年的經驗 ，呼籲大家為自身及家人的健康，一起加入防制菸害的行列。

苗栗縣衛生局指出，衛福部國民健康署2012年推出「二代戒菸服務計畫」，在醫療院所、衛生所及社區藥局都可提供戒菸服務，透過醫療院所的戒菸衛教師或社區藥局藥師，提供專業的衛教諮詢與支持，讓孕婦、青少年及不適合用藥者因而得到強而有力的協助，接受戒菸服務後，3個月及6個月後還有專人追蹤輔導，全程關懷增強戒菸動機及意志力。

今年向菸說不競賽抽獎活動為鼓勵吸菸者持續戒菸，共提供63名成功戒菸獎項，盼增強民眾戒菸決心。

衛生局局長張蕊仙表示，抽獎活動除鼓勵吸菸者善用縣內二代戒菸服務外，並增加成功戒菸推薦獎，盼藉由家人及親友支持，提高吸菸者戒菸的意願和成功率，除參加門診戒菸獎項外，對努力推動戒菸服務的合約醫療院所、社區藥局、牙醫診所及辛苦的醫事人員，還設計了團體獎及團體6個月點戒菸成功率獎，未來苗栗縣將持續推動二代戒菸並配合學校戒菸教育，以點線面方式強化菸害防治網絡，降低青少年、成人吸菸率，營造清新健康的無菸環境。

苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主。記者胡蓬生／攝影

戒菸 衛生局 苗栗縣

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