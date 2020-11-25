苗栗縣向菸說不競賽 6個月成功戒菸獎5萬元得主抽出

苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主，其他獎項還包括參加獎、3個月成功戒菸獎、成功戒菸獎及團體獎等6大獎項；徐耀昌並分享自身戒菸12年的經驗 ，呼籲大家為自身及家人的健康，一起加入防制菸害的行列。

苗栗縣衛生局指出，衛福部國民健康署2012年推出「二代戒菸服務計畫」，在醫療院所、衛生所及社區藥局都可提供戒菸服務，透過醫療院所的戒菸衛教師或社區藥局藥師，提供專業的衛教諮詢與支持，讓孕婦、青少年及不適合用藥者因而得到強而有力的協助，接受戒菸服務後，3個月及6個月後還有專人追蹤輔導，全程關懷增強戒菸動機及意志力。

今年向菸說不競賽抽獎活動為鼓勵吸菸者持續戒菸，共提供63名成功戒菸獎項，盼增強民眾戒菸決心。