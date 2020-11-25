聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗縣向菸說不競賽 6個月成功戒菸獎5萬元得主抽出
苗栗縣衛生局主辦的「戒菸救命、健康無病」向菸說不競賽活動，上午在縣府辦理抽獎，最高獎金為6個月成功戒菸獎，由苗栗縣長徐耀昌抽5萬元禮券得主，其他獎項還包括參加獎、3個月成功戒菸獎、成功戒菸獎及團體獎等6大獎項；徐耀昌並分享自身戒菸12年的經驗 ，呼籲大家為自身及家人的健康，一起加入防制菸害的行列。
苗栗縣衛生局指出，衛福部國民健康署2012年推出「二代戒菸服務計畫」，在醫療院所、衛生所及社區藥局都可提供戒菸服務，透過醫療院所的戒菸衛教師或社區藥局藥師，提供專業的衛教諮詢與支持，讓孕婦、青少年及不適合用藥者因而得到強而有力的協助，接受戒菸服務後，3個月及6個月後還有專人追蹤輔導，全程關懷增強戒菸動機及意志力。
今年向菸說不競賽抽獎活動為鼓勵吸菸者持續戒菸，共提供63名成功戒菸獎項，盼增強民眾戒菸決心。
衛生局局長張蕊仙表示，抽獎活動除鼓勵吸菸者善用縣內二代戒菸服務外，並增加成功戒菸推薦獎，盼藉由家人及親友支持，提高吸菸者戒菸的意願和成功率，除參加門診戒菸獎項外，對努力推動戒菸服務的合約醫療院所、社區藥局、牙醫診所及辛苦的醫事人員，還設計了團體獎及團體6個月點戒菸成功率獎，未來苗栗縣將持續推動二代戒菸並配合學校戒菸教育，以點線面方式強化菸害防治網絡，降低青少年、成人吸菸率，營造清新健康的無菸環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言