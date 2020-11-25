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小黃停紅線下客屢遭檢舉 桃園試辦20處開放臨時下客

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園不少計程車司機反映臨時停車下客屢遭檢舉。本報資料照
桃園不少計程車司機反映臨時停車下客屢遭檢舉。本報資料照

桃園不少計程車運將陳情，臨停路邊紅、黃線下客，卻屢遭檢舉達人照相舉發違規停車，有小黃運將1天就接到3張罰單，1天跑車收入全報銷，市府交通局邀相關單位研商後決定，12月起在桃園20處公車停靠區前6公尺試辦畫設計程車臨時下客區，方便小黃下客，也不妨礙公車進出安全，同時也已函文交通部爭取小黃臨停不受3分鐘限制。

市府交通局指出，計程車司機臨時停車屢遭檢舉，已經影響司機生計，也造成警察機關困擾，日前已邀集計程車工（公）會、警察局、裁決處等單位研商後，先提出短期因應方案，將以全國首創方式，試辦公車停靠區前6公尺範圍畫設計程車臨時下客區。

交通局公共運輸科長陳家緯進一步說明，公車停靠區為長度為12公尺、寬度為3公尺的停車格線，停車格前後各畫4公尺的禁止臨時停車線（紅線），以維持公車進出站位所需要的20公尺淨空範圍。由於中型巴士車長6至8公尺、大型巴士車長12公尺，因此決定在公車停靠區前方6公尺範圍新畫計程車下客區，可兼顧公車進出與小黃下客需求。

交通局已經擇定在桃園區經國路、中壢區環中東路等2大路段及中壢天晟醫院與桃園地方法院等共20處公車停靠區，試辦「公車停靠區前6公尺範圍開放計程車臨時下客區」，預計本月底完成畫設臨時下課區域以供辨識，12月1日正式上路。

陳家緯也提到，在長期因應方案部分，市府已經函文交通部，建議將道路交通管理處罰條例第55條第2項中，除接送未滿7歲兒童、行動不便之人上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制外，增列計程車臨時上下客也可適用停車不受3分鐘的限制。

市府交通局指出，持續規畫設置計程車招呼站供民眾搭乘上車外，現在為使計程車得以安全且順利停靠路邊，供乘客下車，12月起試辦公車停靠區前6公尺開放計程車臨時下客，若執行成效良好，市府將擴大全市主要上下車熱點路段設計程車臨時下客區。

桃園市政府交通局邀相關單位研商後決定，12月起在桃園20處公車停靠區前6公尺試辦畫設計程車臨時下客區。圖／桃園市交通局提供
桃園市政府交通局邀相關單位研商後決定，12月起在桃園20處公車停靠區前6公尺試辦畫設計程車臨時下客區。圖／桃園市交通局提供

計程車 公車

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