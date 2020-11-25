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桃園長者三節金明年降為2000 復興區長：其他福利不減

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市明年三節敬老禮金降為2000元，復興區也一樣。圖為復興區公所日前在代表會大會工作報告畫面。圖／桃園市復興區公所提供
桃園市明年三節敬老禮金降為2000元，復興區也一樣。圖為復興區公所日前在代表會大會工作報告畫面。圖／桃園市復興區公所提供

桃園市明年「老年市民三節禮金」確定從2500元減少為2000元，而且排富，復興區區長、代表還是民選，雖然公所可以自籌預算，不過區長游正英表示三節禮金、重陽節敬老金為市政府補助款，明年三節禮金跟市府同步調整為2000元。

游正英強調，其他老人福利不會縮水，包括如老人會、松年會、樂活協會相關成長學習之旅、重陽敬老活動、樂齡組歌唱競賽、文健站支援補助、幸福巴士、醫療專車服務、社區老人運動設施建置等，明年一樣由公所編列預算支應，今天代表會已經通過明年度預算審查。相較其他原鄉，復興區對長者的照顧與福利只有更好。

復興區公所表示，市府在議會表示明年三節敬老禮金調回2000元傳開後，加上年關近，不少鄉親詢問敬老金是否真的要縮水，公所跟市府聯絡後，社會局確認調回2000元，並說明已實施23年的三節敬老金，在2016年升直轄市以後從每節2000元提高到2500元，隨著桃園市老年人口逐年攀升，市府編列敬老金支出今年已達23億元，如果不降，明年很快破30億元。

社會局回覆公所，敬老禮金為非法定社福，如果持續增加其他補助就會減少，市政府衡酌財政狀況及財政永續，避免禮金預算影響其他政策推動，修正2021年起三節獎金將恢復到升格前的每節2000元。

游正英説，市府與公所同為公務機構，以公平、公正的態度補助及照顧長者、青年、青少年、幼兒、婦嬬、身障者，在預算固定常態的情況下，公務部門有微幅修正的可能，相信民眾能體諒，儘管明年敬老金降為2000元，但是其他老人福利預算絶不會刪減。

老年人口 身障者 巴士

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